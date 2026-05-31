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Chelsea FC v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

¿Está lesionada Lauren James? Las Lionesses reciben noticias sobre su estado físico antes del crucial duelo contra España, tras ver a la estrella del Chelsea ausentarse de la final del Mundial de Fútbol 7

L. James
England
Chelsea FC Women
WSL Serie Primavera
World Cup Qualification UEFA
S. Bompastor
Spain vs England
Spain

Los aficionados ingleses están preocupados por la lesión de Lauren James, estrella del Chelsea que no jugó la final del Mundial de Rugby 7. Aunque sus compañeras ganaron el título en el Gtech Community Stadium, su ausencia preocupa a las Lionesses de cara al clave partido contra España.

  • La lesión del jugador estrella del Chelsea preocupa.

    Las Lionesses han recibido noticias importantes sobre la condición física de Lauren James mientras se preparan para un partido decisivo contra España. Aunque el Chelsea celebró la conquista del Mundial de Rugby 7 tras vencer 6-5 al Manchester United en el Gtech Community Stadium, la ausencia de James en la convocatoria ha despertado el temor de que la delantera esté lesionada. Su ausencia complicaría los planes de Sarina Wiegman.

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  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Se ha revelado el motivo por el que James se perdió la final

    La ausencia de James en la última jornada sigue generando incertidumbre de cara al parón internacional. Su participación contra España en el clasificatorio mundialista del sábado es duda. Bompastor explicó: «Tiene una pequeña lesión; aún debemos evaluarla para saber si se unirá a la concentración de Inglaterra».

  • La mentalidad ganadora lleva a los Blues al éxito

    Alyssa Thompson destacó la mentalidad ganadora del Chelsea como clave del éxito. «Para nosotras fue una forma de divertirnos y competir, pero en el Chelsea siempre queremos ganar en todo lo que hacemos. En la final seguimos confiando unas en otras; aunque íbamos por detrás, sabíamos que podíamos remontar. Eso queremos seguir haciéndolo en el Chelsea».

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Cogiendo impulso de cara a la nueva temporada

    La victoria cierra de forma brillante la etapa del Chelsea, que inicia una nueva era bajo Bompastor. Thompson cree que el espíritu mostrado en el Mundial de Rugby 7 puede ser la base de futuros éxitos. «Disfrutar juntos, creer los unos en los otros y remontar lo que parece imposible es algo que podemos llevar a la próxima temporada», explicó el delantero.

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