«Está jugando de maravilla»: Toni Kroos rinde un homenaje muy especial a una estrella del Real Madrid

El uruguayo «vuela por el campo», destacó Kroos: «Es realmente impresionante cómo está jugando en estos momentos». Su antiguo compañero de equipo es, además de por sus actuaciones deportivas sobre el terreno de juego, un líder en el Madrid. «Es un tipo que no solo tiene calidad, sino también mentalidad», explicó.

Valverde es, sin duda alguna, uno de los jugadores más en forma de Europa en estos momentos; sobre todo en los octavos de final de la Champions contra el Manchester City dejó patente su importancia para el Real Madrid. En la victoria por 3-0 en el partido de ida, el versátil centrocampista marcó los tres goles, algunos de ellos de forma espectacular.

En ausencia de Dani Carvajal, Valverde lleva ahora también el brazalete de capitán. En todas las competiciones, tras 42 partidos oficiales esta temporada, suma nada menos que 20 participaciones en goles, aunque ha disputado muchos de ellos como lateral derecho titular.