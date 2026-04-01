¿Está en peligro el megafichaje? Al parecer, el 1. FC Köln ha disparado enormemente el precio de venta de Said El Mala

Desde hace tiempo se rumorea que el Brighton & Hove Albion está interesado en El Mala, pero en las últimas semanas los ingleses se han topado con varias negativas por parte de los responsables del Colonia tras presentar varias ofertas por el jugador de 19 años.

Ahora, el tira y afloja por el fichaje de la estrella en ascenso podría recomenzar. A nivel personal, parece que el Brighton y El Mala ya han llegado a un acuerdo, aunque, según se dice, los Seagulls no están dispuestos a poner más de 35 millones de euros sobre la mesa.

Mientras tanto, el Brighton no es el único club de la isla que llama a la puerta de la ciudad de la catedral por Said El Mala. Al parecer, el Chelsea FC también habría mostrado su interés. Para prepararse para nuevas negociaciones, según informaciones de Sport-Bild, el jugador estaría considerando volver a contar con asesoramiento profesional y contratar a un agente. Desde hace unas semanas, el joven de 19 años está representado por su familia.