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¿Está el Manchester United entre ellos? Dos clubes de la Premier League preguntan por el delantero del AC Milan Rafael Leão
Los grandes de la Premier League se interesan por San Siro
United y Liverpool son los principales candidatos ingleses para fichar a Leão tras consultar su disponibilidad. Se informa que Milan está dispuesto a venderlo para equilibrar sus cuentas y ha fijado un precio que muchos clubes de élite consideran atractivo para un jugador de su nivel. Ambos clubes buscan cerrar el trato antes de la ventana internacional de junio para evitar la subida de precio que podría traer un buen Mundial.
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Romano confirma el contacto inicial
Aunque aún no hay ofertas formales, el experto en fichajes Fabrizio Romano confirma que al menos dos clubes de la Premier League han contactado al Milan para conocer sus exigencias económicas por Leao. Las conversaciones se centran en el salario del jugador y en la cifra que convencería a los rossoneri para venderlo este verano.
Para aclarar la situación, Romano declaró en su canal de YouTube: «Varios clubes de la Premier League han llamado para conocer la situación de Leao. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pide el AC Milan? ¿Cuál es su situación salarial? Por lo que he oído, al menos dos clubes de la Premier League han llamado para conocer la situación».
Y añadió: «No hay propuestas ni negociaciones oficiales, pero los clubes de la Premier han empezado a llamar para informarse».
Versatilidad en ataque
United y Liverpool, que preparan una gran renovación para 2026-27, siguen a Leão. Su versatilidad en ataque seduce a los Red Devils, mientras que el Liverpool lo ve como sucesor de Mohamed Salah, quien dejará Anfield en 2026. Esta temporada ha marcado nueve goles en 25 partidos de la Serie A, pero se le critica por su irregularidad, especialmente tras romper una sequía de 17 meses sin anotar en casa.
- AFP
La lucha por la clasificación para la Liga de Campeones
El éxito de cualquier oferta dependerá de si United y Liverpool garantizan su plaza en la Liga de Campeones. United está a un paso de clasificarse tras vencer al Chelsea, mientras que Liverpool lucha por entrar entre los cinco primeros. Las negociaciones se intensificarán a principios de mayo, cuando ambos clubes intenten adelantarse a sus rivales antes de que la atención se centre en el Mundial.