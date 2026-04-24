¿Está el Manchester United entre ellos? Dos clubes de la Premier League preguntan por el delantero del AC Milan Rafael Leão

Aunque aún no hay ofertas formales, el experto en fichajes Fabrizio Romano confirma que al menos dos clubes de la Premier League han contactado al Milan para conocer sus exigencias económicas por Leao. Las conversaciones se centran en el salario del jugador y en la cifra que convencería a los rossoneri para venderlo este verano.

Para aclarar la situación, Romano declaró en su canal de YouTube: «Varios clubes de la Premier League han llamado para conocer la situación de Leao. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pide el AC Milan? ¿Cuál es su situación salarial? Por lo que he oído, al menos dos clubes de la Premier League han llamado para conocer la situación».

Y añadió: «No hay propuestas ni negociaciones oficiales, pero los clubes de la Premier han empezado a llamar para informarse».