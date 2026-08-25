Cuando le plantearon esa pregunta a McManaman, la exestrella del City, que habló con GOAL por cortesía de ESPN en Disney+, que ofrecerá este sábado la visita del Atlético a Sevilla, dijo: «Puede ser. Todo el mundo tiene esa idea mítica de que Erling quiere jugar en España, ¿no?

«Quiero decir, si el Barcelona podría siquiera permitirse a Erling ya es otra cuestión, así que quizá estén jugando a largo plazo, no tengo ni idea. Erling parece muy, muy feliz en el City; firmó un enorme contrato de larga duración el año pasado, ¿no?

«Pero estoy de acuerdo, el año pasado me pareció que iban bastante justos arriba y fueron y ganaron la liga con bastante comodidad. Robert se ha ido, Ferran se ha ido, ¿quién es su delantero centro este año?

«Creo que [Karim] Adeyemi no es realmente un nueve puro, es más bien un velocista típico, ¿no? Tienes a Raphinha, tienes a [Anthony] Gordon, tienes a Lamine [Yamal].

«Cada vez que veía al Barcelona el año pasado hacían lo mismo, el año anterior hicieron lo mismo. Miraba varias zonas y pensaba que iban cortos ahí, que iban cortos ahí, y luego van y arrasan con todo el mundo.

«Miro a Eric Garcia, jugó en unas cuatro o cinco posiciones el año pasado y pienso para mis adentros: “¿Puede jugar ahí, puede jugar ahí?”, y en realidad sí, ¡puede jugar en todas partes!

«Así que siguen sorprendiéndome, pero me pasa lo mismo, sigo pensando que necesitan un nueve posicional. Otra cosa es si tienen uno en La Masia, subiendo como joven, que pueda rendirte durante quizá 10-15 partidos.

«Madrid ha traído a [Carlos] Espi, ya ha marcado unos cuantos goles, de nuevo un tipo de jugador diferente. Pero ya sabes, Lamine marcará 20 si se mantiene en forma, Raphinha marcará otros 25 si se mantiene en forma, y Adeyemi apostaría a que llegará a 20, y Gordon, si juega suficientes partidos, marcará 20 goles. Tienden a repartirlo un poco más de manera equilibrada que el Real Madrid».