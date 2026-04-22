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¿Está decidido el futuro de Arne Slot? Jamie Carragher ofrece importantes novedades sobre el puesto de entrenador del Liverpool tras una temporada desastrosa
La Liga de Campeones es clave para la permanencia del Slot.
Según Sky Sports, Slot seguirá al frente del Liverpool la próxima temporada, pues el club está cerca de asegurar la Liga de Campeones. La brecha de siete puntos sobre el Chelsea casi garantiza el quinto puesto, que da acceso a la competición europea. Aunque el equipo ha mejorado, el técnico holandés mantiene el respaldo de la directiva.
Campeón de la Premier la temporada pasada, el técnico ha sufrido presión en su segundo curso, y el equipo podría acabar la campaña sin títulos, lejos del Arsenal y el Manchester City. Pese a ello, la directiva reitera su apoyo al proyecto y Slot cuenta con la confianza de los propietarios y de los directivos Richard Hughes y Michael Edwards.
Carragher opina sobre el «ruido» de Anfield
En «Monday Night Football», Carragher habló sobre la situación: «Se ha comentado el puesto de Arne Slot toda la temporada. Hemos hablado mucho de ello en Monday Night Football», explicó el exdefensa. «Hay división entre la afición del Liverpool sobre si debe quedarse o irse, pero, según los rumores, Slot seguirá como entrenador si logran la clasificación para la Champions League, algo que parece probable».
Van Dijk reflexiona sobre una temporada «por debajo del nivel habitual»
El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, reconoció sin rodeos que, pese a la victoria en el derbi ante el Everton, la temporada es decepcionante. «Nos quedan cinco partidos clave contra equipos que también aspiran a la Liga de Campeones. Cada uno es decisivo. Estamos muy decepcionados con la temporada que estamos teniendo, dada la calidad que tenemos. Está por debajo de nuestro nivel habitual», comentó el defensa. «Pero debemos seguir luchando y sacar lo mejor de esta mala temporada... No es digno del Liverpool, pero es la realidad, y era importante ganar. Me alegro de que lo hayamos hecho».
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Los rumores de sustitución persisten
Aunque Slot parece quedarse, los medios especulan con su sustituto. El exdefensa Steve Nicol eligió a Xabi Alonso, ex del Real Madrid, por encima de Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, para el banquillo de Anfield.
De momento, el Liverpool se centra en su próximo partido en casa ante el Crystal Palace el sábado, con Slot en el banquillo.