Aunque faltan algunos nombres destacados, ninguna de estas bajas es ni de lejos tan espectacular o sorprendente como aquellas de entonces. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug y Robert Andrich no están en su mejor momento. Angelo Stiller y Maximilian Beier ya no formaban parte de la última convocatoria. La situación de Said El Malla en el 1. FC Köln no ha cambiado. Ninguno de ellos es un peso pesado. Jamal Musiala se recuperará de sus problemas en el tobillo en Múnich.

Las primeras convocatorias de Lennart Karl y Jonas Urbig son justificables a la vista de su rendimiento en el FC Bayern y probablemente también serán bien recibidas por el gran público. Con siete jugadores, los muniqueses vuelven a formar un bloque importante, que en el Mundial podría incluso crecer hasta ocho jugadores si Musiala se recupera.

Musiala es el único jugador no convocado que, siempre que esté en forma para entonces, puede contar con una convocatoria para el Mundial. Kevin Schade compite con Beier y Adeyemi por el puesto de delantero de contraataque en la plantilla, tal y como confirmó Nagelsmann en su rueda de prensa del jueves. El seleccionador nacional respaldó a Nick Woltemade a pesar de su difícil etapa en el Newcastle United. Tras las detalladas explicaciones de Nagelsmann sobre su no convocatoria, Stiller difícilmente puede contar con opciones.

Las mayores sorpresas en la convocatoria de la selección se deben principalmente a los propios anuncios de Nagelsmann: el regreso de Anton Stach a la DFB tras cuatro años de ausencia y la clasificación de Felix Nmecha como «jugador ofensivo», acompañadas de declaraciones sobre Leon Goretzka en la rueda de prensa.