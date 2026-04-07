Así, el portero del club alemán más laureado fue protagonista de un reportaje en el diario deportivo español «Marca» titulado: «Neuer baja la guardia». En él se afirmaba, entre otras cosas, que el jugador de 40 años viajaba «a Madrid con muchas incógnitas».
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«Está bajando la guardia»: la prensa española pone en duda al portero del Bayern de Múnich, Manuel Neuer
Para el partido de la Champions League del martes por la noche, Neuer formó parte del once inicial del Bayern, a pesar de que a lo largo de la temporada actual había tenido más de un tropiezo. Sin embargo, en el partido de ida de cuartos de final, Neuer se convirtió en el héroe del encuentro y, gracias a varias paradas espectaculares, se llevó el premio al mejor jugador del partido. No obstante, no todo le salió bien.
En su regreso tras recuperarse de una lesión el pasado fin de semana contra el SC Friburgo, cometió un error en el 2-0 provisional de los locales, cuando despejó un córner de forma insuficiente y envió el balón directamente a los pies de su rival Lucas Höler. Solo gracias a una gran fase final pudieron los muniqueses remontar el marcador y acabar ganando por 3-2.
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Neuer falló en el último enfrentamiento del Bayern contra el Real Madrid
En el último enfrentamiento directo entre los blancos y el Bayern, Neuer también había sido el protagonista. En aquella ocasión, tras un 2-2 en el partido de ida, el FCB se había adelantado 1-0 en el de vuelta gracias a las grandes paradas del portero de 40 años, hasta que, a pocos minutos del final, dejó rebotar un disparo de Vinicius Junior que, en realidad, era bastante inofensivo. El delantero del Real Madrid Joselu aprovechó la ocasión y marcó el gol del empate provisional. Pocos minutos después, el español incluso anotó el gol de la victoria.
Sin embargo, el entrenador Vincent Kompany ha respaldado recientemente de forma ostensible a su portero titular y ha destacado que sigue considerando a Neuer «al más alto nivel». «A los 40 años aún se es joven. Lo decisivo es el hambre», explicó el belga.
En la temporada actual, Neuer se ha perdido varios partidos debido a lesiones de larga duración; por lo general, su suplente, Jonas Urbig, ha sustituido al jugador de 40 años. Sin embargo, este último también ha tenido que quedarse fuera últimamente por una lesión capsular que se produjo con la selección alemana.