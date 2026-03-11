¡Esta absurda regla debe ser abolida urgentemente! Las tarjetas amarillas «obtenidas de forma fraudulenta» por el Bayern de Múnich para Joshua Kimmich y Michael Olise deberían servir para despertar a la UEFA

Lo que resulta tan molesto es que sería muy fácil evitar que Kimmich y Olise se vieran en la necesidad de actuar como actores en el campo de fútbol. La UEFA debería cambiar drásticamente sus normas sobre las sanciones por tarjetas amarillas en sus competiciones internacionales. En realidad, no hay nada que se oponga a su completa abolición, pero también se podría llegar a un compromiso y establecer, por ejemplo, que quien consiga seis tarjetas amarillas en los primeros diez partidos de una temporada de la Liga de Campeones será sancionado con un partido. Y eso sería todo.

Lo más coherente sería su completa abolición. Afortunadamente, hace años que se ha cedido en lo que respecta a las sanciones por tarjetas amarillas en las finales. Recordemos la final de la Liga de Campeones de 2012, cuando tres titulares del FC Bayern (Holger Badstuber, David Alaba y Luiz Gustavo) y del FC Chelsea (Raúl Meireles, Branislav Ivanovic y Ramires) tuvieron que ver desde la grada el partido más importante del fútbol de clubes a nivel mundial porque habían recibido demasiadas tarjetas amarillas en la competición previa.

«Esto no puede ser bueno para el fútbol», criticó el entonces seleccionador alemán Joachim Löw. Y Karl-Heinz Rummenigge, por entonces presidente del Bayern, exigió un cambio de mentalidad a la UEFA, que finalmente se produjo.

Afortunadamente, hoy en día ya no es posible perderse una final de la Liga de Campeones por acumulación de tarjetas amarillas, ya que todas las tarjetas amarillas se borran después de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, ahora habría que dar un paso más y eliminar las sanciones por tarjetas amarillas antes de las semifinales o, al menos, hacerlas muy improbables. En su lugar, habría que limitarse a las consecuencias de una amonestación para el partido en cuestión: un jugador que ve una tarjeta amarilla debe tener cuidado en los siguientes duelos de no ser amonestado por segunda vez y ser expulsado del campo con una tarjeta amarilla-roja. ¡Eso debería ser restricción suficiente!