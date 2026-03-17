«¡Está a favor!» El FC Barcelona anuncia una gran noticia sobre Hansi Flick

«La buena relación con Flick es muy importante», y una renovación del contrato del entrenador alemán «reforzaría la estabilidad y nuestro éxito», afirmó Laporta. Y añadió: «Creo que es posible que se quede otros cinco años en el Barça. Es un hombre joven y lleno de energía que se siente a gusto en la ciudad».

Flick se hizo cargo del Barcelona en el verano de 2024 y, en su primera temporada, lo llevó a conquistar el doblete nacional de Liga y Copa. Anteriormente, este entrenador nacido en Heidelberg había entrenado al FC Bayern y, de 2021 a 2023, también a la selección alemana.