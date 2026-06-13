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«Espero que no sea nada»: la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic reveló que una patada recibida en la primera parte le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo
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«Espero que todo salga bien».
Pulisic afirmó que su salida al descanso fue solo por precaución.
«Recibí un pequeño golpe», declaró Pulisic tras el partido. «Espero que no sea nada; hoy tomé precauciones, pero creo que estaré bien».
El golpe fue en la pierna izquierda. Antes de salir, el jugador de 27 años brilló en la primera parte: su hábil regate ante dos defensas provocó el autogol de Damián Bobadilla en el minuto siete.
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Ryan Tolmich colaboró con la información desde Inglewood, California.