«Espero que no sea nada»: la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic reveló que una patada recibida en la primera parte le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo

Pulisic afirmó que su salida al descanso fue solo por precaución.

«Recibí un pequeño golpe», declaró Pulisic tras el partido. «Espero que no sea nada; hoy tomé precauciones, pero creo que estaré bien».

El golpe fue en la pierna izquierda. Antes de salir, el jugador de 27 años brilló en la primera parte: su hábil regate ante dos defensas provocó el autogol de Damián Bobadilla en el minuto siete.





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Ryan Tolmich colaboró con la información desde Inglewood, California.