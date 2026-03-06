Getty Images Sport
«¡Espero que le hayan hackeado!» Patrice Evra critica a Paul Scholes por sus comentarios sobre Michael Carrick y le recuerda a Gary Neville su lamentable etapa en el Valencia para pedir apoyo al entrenador del Manchester United
Evra pide unidad en Old Trafford
La leyenda del United Evra ha lanzado un duro ataque contra sus antiguos compañeros Scholes y Neville, exigiéndoles que muestren más respeto al entrenador interino Carrick. El arrebato del francés se produce tras el intenso escrutinio al que se ha visto sometido Carrick tras su reciente bajón de forma, a pesar de que el entrenador ha vuelto a meter al club en la lucha por la Champions League.
Las tensiones llegaron a su punto álgido después de que, según se informa, Scholes publicara un mensaje sarcástico en las redes sociales tras la derrota por 2-1 del United ante el Newcastle, la primera bajo el mando del técnico de 44 años. Evra admitió su sorpresa por el carácter público de las críticas, señalando el contraste entre la actual imagen mediática de Scholes y su carácter reservado durante su etapa como jugador.
Antiguos compañeros de equipo intercambian golpes en los medios de comunicación
Evra afirmó rotundamente que Carrick ha hecho un gran trabajo en Old Trafford e instó a sus antiguos compañeros a apoyar al entrenador interino. En declaraciones a Stake, dijo: «Espero que la historia de Instagram de Paul Scholes sea falsa, espero que le hayan hackeado. Para ser sincero, no me sorprende nada viniendo de Scholesy. Ha sido el jugador más callado con el que he jugado en toda mi carrera. Ahora, en los medios de comunicación, lanza bombas. Realmente no entiendo la falta de apoyo a Michael Carrick; es uno de los nuestros y lo está haciendo muy bien.
Ha habido análisis negativos por parte de Scholesy, pero también de Roy Keane y Gary Neville. Me molesta porque queremos estar entre los cuatro primeros y esos comentarios son innecesarios. Pero esto es lo que se hace cuando se trabaja en televisión. No se puede ser positivo, hay que ser negativo. La gente no puede olvidar lo que han hecho como entrenadores. Como jugadores, son leyendas, pero como entrenadores, no han hecho un gran trabajo».
Defender el historial del entrenador interino
Evra insistió en que el trabajo del exentrenador del Middlesbrough merece más reconocimiento del que está recibiendo por parte de los expertos. Instó a la plantilla y a la afición a ignorar el «ruido» generado por aquellos que en su día compartieron vestuario con el actual entrenador, que les guió a una victoria por 2-0 sobre el Manchester City en su primer partido al mando, seguida de una victoria por 3-2 en el campo del Arsenal.
El ex lateral izquierdo reservó sus críticas más duras para Neville, haciendo referencia a la desastrosa etapa del comentarista en el Valencia, donde solo consiguió 10 victorias en 28 partidos al frente del equipo. «Le dije a Neville: "Es fácil hablar en la televisión. Cuando estabas en el Valencia, te pidieron paella y les diste fish and chips"», añadió. «Después de tres meses, le dijeron adiós. Así que para ellos, la posibilidad de acabar con la carrera de un entrenador es un poco excesiva».
Un periodo crucial para los Red Devils
El United está luchando por terminar entre los cuatro primeros, tras haber registrado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League. Los hombres de Carrick ocupan actualmente el tercer puesto de la tabla con 51 puntos en 29 partidos, los mismos que el Aston Villa, su próximo rival, que ocupa el cuarto puesto.
