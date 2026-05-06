Tras la derrota 0-1 del Atlético ante el Arsenal, solo queda un equipo español en Europa: el Rayo Vallecano, que el jueves jugará la semifinal de la Conference League.
Traducido por
Esperanza para la Bundesliga: ¿La eliminación del Atlético de Madrid supone una plaza extra en la Liga de Campeones?
Alemania está a 0,567 puntos de España en la clasificación quinquenal. Si el Bayern Múnich y el Friburgo suman suficientes puntos, la próxima temporada podrán entrar los cinco primeros de la Bundesliga en la Liga de Campeones en vez de cuatro.
Los puntos que cada federación suma por victorias, empates y pase de ronda se reparten entre los clubes que la representan en las tres competiciones europeas: Alemania cuenta con siete y España con ocho.
Por tanto, cada punto vale más para la Bundesliga que para LaLiga: Alemania sube 0,142 puntos por punto ganado, mientras que España solo 0,125.
En resumen: una victoria suma 2 puntos, un empate 1. Además, pasar de ronda otorga 1,5 puntos en la Liga de Campeones, 1 en la Europa League y 0,5 en la Conference League.
Leipzig, Leverkusen, Stuttgart y Hoffenheim podrían salir beneficiados
Alemania conseguiría una quinta plaza liguera si Bayern (que debe vencer al PSG) y Friburgo (que juega contra el Sporting de Braga) llegan a la final y el Rayo Vallecano cae eliminado ante el Racing de Estrasburgo.
Si ambos pierden, pero ganan sus vueltas por un gol y caen en penaltis, Alemania sumaría cuatro puntos y recortaría 0,571 a España. Si además el Rayo cae en la Conference, la plaza sería segura.
En ese caso, se beneficiarían RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, VfB Stuttgart y TSG Hoffenheim, que luchan en las dos últimas jornadas de la Bundesliga por las dos plazas restantes de la Liga de Campeones, detrás de Bayern y BVB. Si bastara con ser quinto, al menos dos de estos cuatro equipos asegurarían su lugar en la máxima competición europea.