Alemania está a 0,567 puntos de España en la clasificación quinquenal. Si el Bayern Múnich y el Friburgo suman suficientes puntos, la próxima temporada podrán entrar los cinco primeros de la Bundesliga en la Liga de Campeones en vez de cuatro.

Los puntos que cada federación suma por victorias, empates y pase de ronda se reparten entre los clubes que la representan en las tres competiciones europeas: Alemania cuenta con siete y España con ocho.

Por tanto, cada punto vale más para la Bundesliga que para LaLiga: Alemania sube 0,142 puntos por punto ganado, mientras que España solo 0,125.

En resumen: una victoria suma 2 puntos, un empate 1. Además, pasar de ronda otorga 1,5 puntos en la Liga de Campeones, 1 en la Europa League y 0,5 en la Conference League.