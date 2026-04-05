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«¡España lo ficharía!» - Max Dowman podría entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, mientras el icono del Arsenal Jack Wilshere lo compara con Lamine Yamal
La opinión experta de Wilshere sobre Dowman
Wilshere ha seguido de cerca la evolución de Dowman desde que el joven tenía solo 13 años, entrenándolo en la cantera del Arsenal. El impacto fue inmediato, y el técnico de 34 años recuerda una llamada telefónica a su padre en la que le confesó que aquel chico podría tener más talento que él mismo. El entrenador del Luton insiste en que la fortaleza física y la madurez técnica del extremo lo diferencian de casi cualquier otra promesa del país.
Wilshere declaró en una entrevista con The Telegraph: «Recuerdo que llamé a mi padre y le dije: “Papá, tienes que venir a ver a este chico. Creo que es mejor que yo”. Mi padre es muy parcial conmigo. Cree que soy el mejor jugador. De hecho, a veces llegamos al punto de discutir. No quiero presionarle [a Dowman], pero de todos modos ya hay mucha presión». También señaló que el gol de Dowman, que batió el récord de la Premier League, estaba más allá de lo que él mismo habría sido capaz de marcar a los 16 años, y afirmó: «Yo no habría marcado ese gol a los 16».
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La comparación con Yamal en medio del debate sobre el Mundial
Mientras Thomas Tuchel sopesa sus opciones para el próximo torneo en Norteamérica, Wilshere cree que los Tres Leones deberían fijarse en cómo España integró a Lamine Yamal en la Eurocopa 2024. Aunque Inglaterra suele inclinarse por proteger a los jugadores jóvenes, Wilshere sostiene que, si un jugador es lo suficientemente bueno, la edad no debería ser un obstáculo para jugar con la selección absoluta.
«Lo único que diría es que España lo seleccionaría. Eso es lo que pienso. En Inglaterra tenemos a veces esta costumbre de promocionarlos, pero luego los protegemos. Te quedas atrapado en esa disyuntiva: “Si se va, ¿qué dirá la gente?”. Él [Dowman] es sin duda lo suficientemente bueno. Incluso si se va y no juega mucho. Lo cual creo que puede hacer. Creo que tiene el nivel suficiente. Al final, acabará allí. Entiendo que la gente diga: “Quizá no”. Pero también pienso que Yamal fue con 16 años [a la Eurocopa 2024] y fue el mejor jugador del torneo», dijo Wilshere.
Opiniones divergentes sobre la vía rápida
A pesar del entusiasmo de Wilshere, otras antiguas estrellas de la selección inglesa han llamado a la prudencia. Michael Owen, quien ya de adolescente causó sensación en el Mundial de 1998, sugirió que Dowman aún no ha hecho lo suficiente para desbancar a las estrellas consolidadas de la plantilla.
«Básicamente, tendría que ser titular en prácticamente todos los partidos de aquí al final de la temporada y arrasar en todo para que se pueda justificar que se adelante a lo que probablemente sea la parte más fuerte de nuestro equipo en esas bandas de ataque», dijo Owen. Del mismo modo, la antigua estrella del Arsenal Theo Walcott advirtió sobre el desgaste emocional de tal decisión, diciendo: «Espero que no se vaya. Si pudiera volver atrás en el tiempo, cambiaría las cosas. Necesita crecer a su propio ritmo, especialmente en el aspecto emocional, porque es un joven adulto».
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La puerta abierta de Tuchel
Aunque Dowman seguirá con la selección sub-19 durante el parón internacional de marzo, Tuchel se ha cuidado mucho de no descartar la posibilidad de convocarlo este verano. El entrenador alemán está siguiendo de cerca la evolución del joven y reconoce la «audacia» que los jugadores jóvenes pueden aportar en el ambiente de un gran torneo.
«Siempre tenemos la posibilidad de convocarlo, quizá para el Mundial. Lo importante con los jugadores jóvenes es mantener el impulso, mantener su entusiasmo. Tienen una cierta intrepidez. No hay necesidad de convocarlo ahora y aumentar la presión y todo el revuelo que ello conlleva, pero tenemos todas las opciones», afirmó Tuchel.