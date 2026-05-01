«El martes vimos quizá el mejor partido de la Liga de Campeones, una semifinal espectacular», escribió Matthäus en la revista kicker. «Los dos mejores equipos del mundo mostraron un fútbol ofensivo y, por momentos, frágil en defensa; incluso un 7-7 habría sido posible. ¡Un espectáculo increíble!».
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«¡Eso podría ser su mayor ventaja!». Lothar Matthäus prevé que el FC Bayern llegue a la final y aconseja a Vincent Kompany sobre el once inicial
La prensa internacional elogió el espectáculo y lo llamó «partido del siglo». El técnico del PSG, Luis Enrique, lo calificó como «el mejor que he vivido». Sin embargo, Matthäus opinó: «Parece que hablaba como aficionado; como entrenador, no puede estar contento con su defensa».
El futbolista con más partidos internacionales de Alemania añadió que el marcador «termina siendo más negativo para el PSG que para el Bayern, pese a la ajustada victoria; seguirán lamentando esa ventaja de tres goles». El PSG llegó a ganar 5-2 antes de que los muniqueses se acercaran. Matthäus da por hecho «que el Bayern llegará a la final, ya que el martes fue el mejor equipo».
- AFP
Lothar Matthäus recomienda que Konrad Laimer vuelva al once inicial
Los muniqueses fueron claramente superiores físicamente, lo que podría ser decisivo en la vuelta, escribió Matthäus. «Dudo que el PSG sostenga ese ritmo en el Allianz Arena 90 o 120 minutos; no son sólidos atrás y al final se quedaron sin fuerzas».
Para cerrar, aconsejó a Vincent Kompany incluir a Konrad Laimer en el once titular, pues lo considera «indispensable». No aclaró, sin embargo, quién debería cederle el lugar: Alphonso Davies o Josip Stanisic.
Sin embargo, la duda podría resolverse sola: Alphonso Davies, quien sorprendió siendo titular y fue cambiado temprano, el jueves solo entrenó de forma individual y genera preocupación.