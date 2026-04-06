Antes del enfrentamiento entre su antiguo club, el Bayern de Múnich, y el Real Madrid en la Liga de Campeones, el exjugador mundial Lothar Matthäus ha criticado al prestigioso club español.
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«Eso no se hace»: Lothar Matthäus critica duramente al Real Madrid antes del partido contra el FC Bayern
En Sky 90, no solo se expresó con dureza sobre la superestrella del Real Madrid, Vinicius Junior, y su comportamiento en el campo, sino también sobre la actitud del club en los últimos tiempos. «Vinicius es, por supuesto, un gran jugador, pero provoca sin cesar», comenzó Matthäus, y luego concretó: «Cuando alguien le da un buen empujón en el campo, no hace más que quejarse y luego llora. Es un poco típico de él».
El boicot del Real Madrid a la gala del Balón de Oro 2024 no le pareció bien al jugador de 65 años: «Rodri se ha convertido en el mejor futbolista del mundo, y entonces dijeron: “Sí, es injusto, debería haber sido uno de los nuestros”. Así que lo boicoteamos. Eso no se hace. Por respeto a los rivales, a los otros equipos y a los jugadores, eso no se hace. La prensa también lo ha visto de forma negativa, y así un club que ha logrado grandes cosas y tiene una historia grandísima pierde de alguna manera prestigio».
Conclusión de Matthäus: «A mí tampoco me parece bien cómo se ha comportado el Real Madrid en los últimos años».
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Markus Babbel sobre el Real Madrid: «El club más antipático de Europa»
Al igual que el campeón del mundo de 1990, su antiguo compañero en el Bayern, Markus Babbel, se había pronunciado el domingo. En el programa «Doppelpass» de Sport 1, este afirmó: «El Real Madrid es uno de los clubes más antipáticos de Europa y sería estupendo que el Bayern pasara de ronda». Una declaración que fue recibida con un gran aplauso por parte del público. En el programa de debate se abordó, entre otros temas, el mencionado escándalo del Balón de Oro de 2024.
El Bayern y el Real Madrid se enfrentarán por primera vez el martes por la noche en el partido de ida de cuartos de final en el Bernabéu. El partido de vuelta se disputará ocho días después en el Allianz Arena. Para Matthäus, el FC Bayern, que atraviesa un gran momento de forma, es el favorito en este enfrentamiento: «Veo ciertas debilidades en el Real Madrid que antes no veía en el gran Real Madrid de siempre. Eso ya se nota en los cambios de entrenador. Eso deja huella.»
Y añade: «Mbappé ha estado lesionado durante mucho tiempo, se habla mucho de Vinicius, y no solo de su rendimiento deportivo. Hay muchos otros temas en el Real Madrid que considero una gran ventaja para el Bayern de Múnich».
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Jugadores Posición Edad Manuel Neuer Portero 40 años Sven Ulreich Portero 37 años Raphael Guerreiro Defensa 32 años Leon Goretzka Centrocampista 31 años