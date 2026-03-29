«Eso no puede ser»: Christian Pulisic, estrella de la selección estadounidense, desconcertado por los «extraños» sucesos que dejaron «conmocionado» al equipo de Mauricio Pochettino

Antes del Mundial de este verano, que se disputará en Norteamérica, la selección estadounidense estrenó su nueva equipación local frente a un rival europeo de renombre. Dicha camiseta presenta rayas horizontales onduladas rojas y blancas —en un guiño a la bandera nacional— y pantalones cortos azules.

Bélgica, a pesar de jugar fuera de casa, decidió utilizar su equipación de visitante. Esa camiseta es mayoritariamente blanca, con toques de rosa y azul claro, y se combina con pantalones cortos blancos. Antes de que se diera el saque inicial, se determinó que las respectivas equipaciones eran lo suficientemente diferentes como para evitar cualquier problema.

Los que saltaron al campo no están convencidos de que se prestara la suficiente atención a ese proceso. Pulisic es uno de los que tuvo dificultades para diferenciar entre amigos y enemigos. El delantero del AC Milan reconoce que la selección estadounidense no estuvo a la altura ese día, tras llegar al descanso con empate a 1-1 antes de sufrir un colapso en la segunda parte, pero cree que se debería haber hecho más para evitar la confusión visual.