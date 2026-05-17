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«¡Eso lo puede hacer en una discoteca!»: Roy Keane critica a William Osula por celebrar su gol al estilo Michael Jackson tras la victoria del Newcastle sobre el West Ham
Keane critica la celebración de Osula
Keane no quedó impresionado con Osula tras el segundo gol del Newcastle, que amplió la ventaja a 3-1 contra el West Ham en St James' Park. Tras marcar, asistido por Jacob Ramsey, el delantero recibió un guante blanco desde la banda. Al disolverse el corrillo, imitó el icónico movimiento de pierna de Michael Jackson. A la afición local le encantó, pero Keane, en el descanso, cuestionó la profesionalidad del joven delantero.
«¡Una hora y un lugar!»
Mientras veía las repeticiones con el presentador Mark Chapman y su compañero Micah Richards, Keane admitió la agilidad del jugador, pero descartó sus payasadas. El ex capitán del Manchester United afirmó: «No es un mal movimiento, pero no te equivoques». Su impasible tono hizo reír a sus compañeros, pero enseguida criticó el momento y el lugar de la rutina: «El chico sabe moverse, pero hay un momento y un lugar para todo. Eso lo puede hacer esta noche en una discoteca de Newcastle».
El Newcastle deja al West Ham al borde del descenso
Pese a las críticas, Osula marcó su noveno gol de la temporada. La victoria 3-1 deja al Newcastle undécimo con 49 puntos, a punto de quedarse sin opciones europeas. El Brentford es octavo con 52 puntos y ocupa el puesto de Conference League, seguido por Sunderland con 51. Chelsea, Everton y Fulham también suman 49. West Ham, 18.º con 36, debe ganar al Leeds en casa y esperar que el Tottenham (38 puntos en 36 partidos) pierda sus dos encuentros restantes, ante Chelsea y Everton.
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¿Y ahora qué?
En la última jornada, el Newcastle visita al Fulham y sueña con un milagro que le dé Europa. El West Ham, en cambio, reza para que el Tottenham tropiece y así salvarse. Osula buscará seguir marcando y regalar nuevas jugadas a la afición del Newcastle.