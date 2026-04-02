¡Eso le costará unos 275 000 euros! Ermedin Demirovic cumple una gran promesa en el VfB Stuttgart

La alegría de Demirovic y compañía fue, por tanto, enorme nada más lograr la victoria contra Italia, y el delantero anunció efusivamente en Sky: «Invito a una ronda, con mucho gusto», pues, al fin y al cabo, «un hombre, una palabra». «Probablemente me salga caro. Pero después de algo así, lo hago con mucho gusto. Por eso, Stuttgart: ¡invito a una ronda!».

Demirovic podrá sobrellevarlo, aunque su anuncio podría costarle unos 275 000 euros, si se divide el precio por bebida de unos cinco euros entre los aproximadamente 55 000 aficionados locales del MHP-Arena.

Pero hasta que llegue ese momento, Demirovic quiere asimilar primero lo conseguido, porque «todavía no sabemos lo que hemos logrado para nuestro país. Es surrealista. No tengo palabras ni voz. Es inconcebible».