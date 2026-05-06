«¡Eso es una tontería!» Vincent Kompany critica la regla de la mano tras la eliminación ante el Bayern y elogia al PSG por su estrategia

En la ida, justo antes del descanso, el lateral del Bayern Alphonso Davies recibió un balón en el muslo que luego golpeó su brazo. El árbitro pitó penalti, que Ousmane Dembélé convirtió en el 3-2.

El miércoles, el árbitro portugués João Pinheiro no pitó penalti en la primera parte cuando el centrocampista del PSG João Neves recibió el balón en el brazo extendido tras un despeje de su compañero Vitinha. «La pelota no va del cuerpo a la mano, sino directamente a la mano. Da igual que sea un compañero o no; es una tontería, un disparate», afirmó Kompany en DAZN.