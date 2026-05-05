«¡Eso es una tontería!». Vincent Kompany aclara en el FC Bayern una acusación incómoda

Al mismo tiempo, quiso defender a su antiguo mentor, Pep Guardiola. Al técnico del Manchester City se le acusa desde hace años de complicar los partidos clave y de intentar sorprender al rival con medidas y alineaciones poco ortodoxas que, a menudo, le han salido mal.

En el Bayern, por ejemplo, en la vuelta de las semifinales contra el Real Madrid en 2014, impuso una alineación arriesgada con un doble seis formado por Schweinsteiger y Kroos. Lejos de remontar el 0-1 de la ida, los muniqueses encajaron un 0-4. «La mayor cagada que he hecho nunca como entrenador», admitió el catalán.

Dos años después, en la ida de semifinales contra el Atlético, dejó fuera a Thomas Müller y Franck Ribéry, y alineó a Juan Bernat; el Bayern perdió 1-0 y quedó eliminado.

«He jugado a las órdenes de Pep. No es cierto que cambie todo en los partidos importantes. Eso son solo tonterías de los medios. Si pierdes, tienes que dar explicaciones. Si ganas, tienes razón», afirmó Kompany sobre la reputación de su ídolo catalán.