Escena insólita en el partido fuera de casa del FC Bayern: a Jonathan Tah le ocurre un curioso percance contra el Bayer 04 Leverkusen

Sin embargo, el jugador de 30 años se dio cuenta enseguida de su metedura de pata. Tras dar unos pasos en la dirección equivocada, se dio la vuelta y siguió a sus compañeros de equipo hacia el vestuario del FCB. Las azafatas que se encontraban justo al lado, en el pasillo, no pudieron evitar soltar alguna que otra risa. El vídeo también está causando hilaridad en las redes sociales.

Bajo un vídeo de la escena, la cuenta oficial del Bayer 04 Leverkusen comentó finalmente: «Never forget where you come from» (en español: «Nunca olvides de dónde vienes»), a lo que Tah respondió simplemente con tres emojis sonrientes.