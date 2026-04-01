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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Escándalo antes del Mundial de 2030: la vergüenza persigue a España y la condena internacional tras el desastre del partido contra Egipto

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Una huida de Machin amenaza con sanciones disuasorias

El sorprendente empate de la selección española en casa ante Egipto causó un gran revuelo en la prensa española, cuyos comentarios se centraron en lo que algunos calificaron de «vergüenza», tras los abucheos racistas del público español contra los musulmanes mientras sonaba el himno nacional egipcio.

Desde el punto de vista técnico, se culpó al seleccionador Luis de la Fuente por los numerosos cambios frente a los Faraones, a pesar de que se trataba del último partido de preparación antes de anunciar la convocatoria definitiva con la que La Roja disputará el Mundial de 2026.

Dado que se encuentra en el Grupo H junto a Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde, De la Fuente quiso poner a prueba a sus jugadores frente a una selección cercana, por lo que eligió a Egipto, que, por su parte, vio en el partido una gran oportunidad para reforzar la confianza de sus jugadores frente al número uno del mundo, que, irónicamente, ha bajado dos puestos en la clasificación de la FIFA debido al resultado del partido de ayer (0-0).

  • Gritos racistas: «islamofobia»

    El diario «AS» ha puesto el foco en la imagen racista que se produjo durante la interpretación del himno nacional egipcio, cuando se escucharon silbidos de desprecio y se repitieron en varias ocasiones durante la primera parte gritos vergonzosos del tipo «quien no salte es musulmán».

    «AS» escribió en la cabecera de su portada: «Vergüenza mundial», y en la parte superior de la portada publicada este miércoles se leía: «Gritos racistas vergonzosos en el estadio de Cornellá», afirmando que «España podría enfrentarse a una posible sanción».

    Además, en el fondo se muestra una imagen de la pantalla principal del estadio durante el intento de frenar el racismo de la afición entre las dos partes, cuando se activó el protocolo de la FIFA contra el racismo, en la que se leía: «Cabe destacar que la legislación sobre la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos de violencia, odio o racismo contra los extranjeros».

    «AS» también señaló que la prensa internacional (incluidos los medios egipcios) condenó el asunto como un «escándalo» que daña la imagen de España de cara al Mundial de 2030.

    • Anuncios

  • Discriminación contra Egipto

    La portada del diario catalán «Sport» se centró en la primera convocatoria internacional del portero del Barcelona Juan García con la selección española.

    Asimismo, subrayó que los cánticos racistas proferidos por una parte de la afición constituyeron «la peor noticia» del partido, y los calificó de incidentes «vergonzosos» durante la primera parte, que empañaron el ambiente del encuentro a pesar del dominio técnico español.

    Por su parte, el diario Marca tituló «Cánticos vergonzosos en Cornellá», y añadió: «Escasez de goles y aumento de los silbidos», al tiempo que calificó los cánticos de discriminatorios contra la selección egipcia.

  • «Mundo Deportivo» pasa por alto el incidente... Una actuación discreta

    Por su parte, algunos periódicos catalanes se mostraron más duros a la hora de criticar los excesos de la afición, como Ara y El Periódico. El primero tituló en portada «Quien no salta es musulmán», con una foto de Yamal, mientras que el segundo habló de «escándalo mundial» y afirmó que el partido «se vio empañado por cánticos racistas».

    Por su parte, el diario Mundo Deportivo destacó la primera participación del portero Juan García con La Roja, escribiendo: «Juan, por fin», mientras que en letra pequeña en el lateral de la portada se leía: «El portero del Barcelona debutó con la selección española en el estadio de Cornellá. España dominó el partido, pero no logró marcar en un encuentro empañado por cánticos racistas».

    El diario El Confidencial destacó el resultado de 0-0, afirmando que pone de manifiesto la dificultad de romper la defensa de la selección egipcia a pesar de la superioridad española durante la mayor parte del encuentro.

    También se mencionó que «parte del público profirió cánticos antideportivos durante la interpretación del himno egipcio».