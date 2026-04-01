Escándalo antes del Mundial de 2030: la vergüenza persigue a España y la condena internacional tras el desastre del partido contra Egipto

El sorprendente empate de la selección española en casa ante Egipto causó un gran revuelo en la prensa española, cuyos comentarios se centraron en lo que algunos calificaron de «vergüenza», tras los abucheos racistas del público español contra los musulmanes mientras sonaba el himno nacional egipcio.

Desde el punto de vista técnico, se culpó al seleccionador Luis de la Fuente por los numerosos cambios frente a los Faraones, a pesar de que se trataba del último partido de preparación antes de anunciar la convocatoria definitiva con la que La Roja disputará el Mundial de 2026.

Dado que se encuentra en el Grupo H junto a Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde, De la Fuente quiso poner a prueba a sus jugadores frente a una selección cercana, por lo que eligió a Egipto, que, por su parte, vio en el partido una gran oportunidad para reforzar la confianza de sus jugadores frente al número uno del mundo, que, irónicamente, ha bajado dos puestos en la clasificación de la FIFA debido al resultado del partido de ayer (0-0).