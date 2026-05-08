Getty Images Sport
Traducido por
¿Es Vincent Kompany el culpable? El técnico del Bayern de Múnich es cuestionado por sus decisiones en la derrota ante el PSG, mientras una leyenda destaca el impacto de Michael Olise y Luis Díaz
Preocupaciones tácticas sobre Vincent Kompany
Dietmar Hamann cree que el campeón de Europa expuso las limitaciones del Bayern en las semifinales, que el equipo francés ganó 6-5 en el global. El excentrocampista de Liverpool y Bayern apuntó a la defensa adelantada de Kompany como un punto débil ante un rival de élite. Hamann destacó que el PSG lo aprovechó rápido: Ousmane Dembélé marcó en el minuto 3 tras una internada de Khvicha Kvaratskhelia por la izquierda.
«Si se debe jugar así durante 180 minutos contra el PSG es una pregunta que hay que hacerle a Vincent Kompany», señaló Hamann en su columna de Sky Sport. Añadió que una presión tan agresiva puede funcionar en la Bundesliga, pero deja a la defensa expuesta ante delanteros de talla mundial: «Eso puede salir bien en la liga nacional, pero no cuando te enfrentas a los mejores».
Pese a la decepción, Hamann recordó que la temporada sigue siendo positiva, ya que el Bayern ya es campeón de la Bundesliga. «Si ganan la final de la DFB-Pokal ante el Stuttgart el 23 de mayo, será una campaña excepcional», concluyó.
- Getty Images Sport
Dilema en la alineación con Jamal Musiala
Tras la semifinal, se cuestionó la inclusión de Jamal Musiala en el once. Hamann se preguntó por qué se le dio la oportunidad al joven creador de juego pese a su bajo rendimiento antes de la vuelta.
«Me pregunté: ¿por qué estaba Jamal Musiala en el once inicial tras sus malas actuaciones en París y contra el Heidenheim? El entrenador también debe responder a esta pregunta. Leon Goretzka podría haber sido la mejor opción. Musiala podría haber ayudado más al equipo si hubiera salido desde el banquillo en la última media hora», afirmó Hamann.
La ausencia de Serge Gnabry, lesionado para lo que resta de temporada y probablemente para el Mundial 2026 tras romperse el aductor derecho el 19 de abril, también se señaló como clave para que el Bayern no pudiera superar al PSG.
«Se notó mucho su ausencia en los dos partidos», recordó. Además, apuntó que Alphonso Davies aún no justifica su reciente y millonaria renovación: «Le dieron un sueldo de rey, pero su nivel no ha estado a la altura».
Elogios para Olise y Díaz
Pese a la crítica postpartido, Michael Olise y Luis Díaz fueron destacados por su actuación. Hamann afirma que ambos fueron clave para llegar a semifinales, tal como reflejan sus números.
Olise ha marcado cinco goles y dado siete asistencias en la Liga de Campeones esta temporada, mientras que Díaz ha contribuido con siete tantos y cuatro pases de gol.
«Olise fue sobresaliente en la ida, pero en la vuelta no tuvo suerte: lo intentó, aunque el PSG lo marcó bien. Sin ellos, el Bayern no habría llegado a semis», añadió.
- Getty Images Sport
Qué es el talento de primer nivel
Hamann concluye que la plantilla del Bayern carece de suficiente talento «de talla mundial» para los partidos decisivos. Señala que solo Díaz, Olise, Manuel Neuer y, en cierta medida, Aleksandar Pavlovic alcanzaron ese nivel de élite en los dos partidos contra el PSG, y afirma: «Y eso es muy poco» para un club de la talla del Bayern.