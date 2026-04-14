Para Jude Bellingham y el Real Madrid, el partido de vuelta de cuartos contra el Bayern es una «final» y un «duelo a vida o muerte», afirmó el inglés en la rueda de prensa previa al choque del miércoles en el Allianz Arena.
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«¡Es una locura!» Lo que más impresiona a Jude Bellingham, del Real Madrid, del FC Bayern
Para el Real Madrid y Bellingham, está en juego salvar una temporada hasta ahora desastrosa en Liga y Copa. A nueve puntos del Barça y con solo siete jornadas, la Liga se esfuma; en Copa, cayeron en segunda ronda ante el Albacete bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, tras la dimisión de Xabi Alonso.
Ahora, según Bellingham, en Múnich tienen la última oportunidad de «hacer olvidar todo lo malo de la temporada. Es muy importante para el club y para nosotros. Queremos seguir luchando por algo al final del curso: ganar la Champions, y todos sabemos lo que está en juego mañana».
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¿El FC Bayern? Bellingham: «¡Es una locura!»
Los madridistas llegan al partido de vuelta contra el Bayern con desventaja. En el Bernabéu, el Bayern ganó 2-1 por primera vez en 25 años. «Cada derrota en la Champions League se siente como un desastre», reconoció Bellingham, pero ahora debemos «apostarlo todo a este partido. Tenemos que estar presentes, tenemos que dar la cara. No podemos escondernos».
Recientemente recuperado de una lesión muscular y aún sin ritmo óptimo, Bellingham no conserva buenos recuerdos del Allianz Arena. Con 22 años, no ha ganado ninguno de sus cinco partidos como visitante con el BVB o el Real Madrid, y en todas las derrotas con el Dortmund encajaron al menos tres goles. «Cada vez que he estado aquí con el Dortmund, ha sido una mala experiencia», resumió.
Y ganar en Múnich no se ha vuelto más fácil, reconoció: «La intensidad con la que juegan es una locura», dijo sobre el equipo de Vincent Kompany y resaltó las cualidades de Harry Kane.
«Harry es un jugador increíble, es increíble ver la gran forma en la que se encuentra», elogió a su capitán en la selección y lamentó la suerte de sus «hermanos de Dortmund», que este año también tendrán que rendirse ante Kane y el Bayern en la lucha por el título. Ahora le toca a él lograr lo que su antiguo club no ha conseguido. «¡Queremos parar al Bayern y a Harry!»
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Para el entrenador del Real Madrid, Arbeloa, el partido contra el FC Bayern también es una cuestión de保住 su puesto
El entrenador Álvaro Arbeloa habló de «hacer historia»: «Todos creemos que podemos remontar. Somos el Real Madrid. Tenemos jugadores fantásticos, todos están al 100 % de su forma física. Puedo prometer que lo daremos todo por este escudo».
El equipo blanco no podrá contar con los jugadores clave Aurelien Tchouameni (sancionado por acumulación de tarjetas), el portero Thibaut Courtois (lesionado muscularmente) ni el defensa Raúl Asencio (problemas gastrointestinales). Además, la actual crisis de juego del equipo, con tres partidos sin ganar, hace tambalear el banquillo de Arbeloa.
Una eliminación en Múnich podría costarle el puesto, y tal vez por eso se mostró excesivamente belicoso antes del duelo: «Tuvimos muchas ocasiones y concedimos pocas. Ahora vamos a Alemania con la convicción de ganar y, si hace falta, morir».