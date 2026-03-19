El entrenador del 1. FC Köln, equipo de la Bundesliga, Lukas Kwasniok, se ha lamentado con palabras emotivas sobre la situación de su estrella emergente, Said El Mala.
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«Es una locura lo que les pasa hoy en día a los chicos de 18 y 19 años»: los rumores sobre Said El Mala sacan de quicio al entrenador del Colonia, Lukas Kwasniok
El joven de 19 años ha sido objeto de atención en los últimos tiempos por varios motivos. Por un lado, debido a una posible convocatoria de la selección alemana; por otro, por un supuesto compromiso de fichaje por un equipo de la Premier League. «¿Cómo se supone que va a estar el chico? Dicho sin rodeos, es perverso lo que les pasa hoy en día a los jóvenes de 18 y 19 años, la presión a la que tienen que soportar», declaró Kwasniok el jueves.
Kwasniok no se había enterado de nada sobre el supuesto compromiso de fichaje. Según informó el martes el diario Bild, El Mala habría dado su compromiso al Brighton & Hove Albion. «Al final, cualquiera puede escribir algo, afirmarlo, otros lo copian, y si es cierto o no, no importa en absoluto», criticó Kwasniok. Esto lleva a que El Mala «ahora, en este extraño mundo de las redes sociales, sea obviamente objeto de insultos —una evolución estupenda, estupenda».
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Said El Mala no figura en la convocatoria de la selección alemana
Kwasniok se muestra «triste por cómo se han desarrollado las cosas. Sé que los chicos ganan cada vez más dinero, y más, y más. Pero creo que todos sacaríamos más provecho de Said si habláramos menos de él».
«Creo que, en algún momento, les estamos quitando algo: la alegría de hacer lo que más les gusta. Y eso es jugar al fútbol», dijo Kwasniok. En los últimos partidos, El Mala, tal y como había exigido, entre otros, el seleccionador nacional Julian Nagelsmann, «ha trabajado más, pero ya no regatea tanto».
El Mala no fue convocado para la selección absoluta. Tras haberse perdido los últimos entrenamientos por enfermedad, el extremo está, al menos, «totalmente disponible» para el derbi del Rin contra el Borussia Mönchengladbach del sábado (15:30 h/Sky).
Said El Mala: sus estadísticas esta temporada
Partidos disputados
28
Goles
9
Asistencias
4