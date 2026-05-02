«Es una locura»: el delantero del Heidenheim, Eren Dinkci, admira a un jugador del FC Bayern

«Jonas Urbig lo detuvo de forma increíble», elogió Dinkci, y explicó: «Lo lancé un poco más alto a propósito para que no llegara con la mano. Que lo haya parado es increíble. También me culpo por no haberlo metido».

Si Dinkci hubiera marcado, el Heidenheim podría haberse llevado los tres puntos en Múnich. El colista se adelantó en el 22’ con gol de Budu Zivzivadze y Dinkci amplió la ventaja poco después con su tercer tanto en la Bundesliga.

El Bayern, cuyo entrenador, Vincent Kompany, había dado descanso a varios titulares, recortó distancias justo antes del descanso con un tiro libre de Leon Goretzka. En la segunda parte, Kompany lanzó a Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Joshua Kimmich, y a la hora de juego Goretzka igualó el marcador.