Es una gran esperanza para el Mundial: la superestrella no figura en la convocatoria de Alemania para los partidos amistosos de finales de marzo

Debido a los actuales problemas de lesión de Musiala, se ha decidido, de común acuerdo con el FCB y los equipos médicos implicados, no convocar al jugador de 23 años. «Ya lleva una semana de rehabilitación. Vincent (el entrenador del Bayern, Vincent Kompany; nota del editor) y Julian (Nagelsmann) también están en contacto al respecto. Está lesionado, no viajará con la selección nacional, sino que se recuperará. Esperamos que, tras el parón internacional, vuelva a estar en forma para jugar con nosotros en abril y ponerse a punto para el Mundial», declaró Eberl a DAZN.

Se trata de una mera medida de precaución, después de que Musiala sintiera una reacción de sobrecarga en el tobillo izquierdo —lesionado el verano pasado— durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo (6-1) la semana pasada, por lo que se perdió el partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen del sábado (1-1) y también el partido de vuelta del miércoles por la noche.

Además, es muy probable que Musiala tampoco pueda jugar el último partido antes del parón internacional, el sábado contra el Union Berlin. Aunque después le queda tiempo hasta el Mundial para recuperar su mejor forma, la no convocatoria resulta bastante molesta tanto para Musiala como para Nagelsmann.

Al fin y al cabo, el seleccionador alemán había subrayado a principios de marzo en una entrevista con la revista kicker que quería contar sin falta con la estrella del Bayern, así como con Kai Havertz (FC Arsenal), que también llevaba mucho tiempo de baja por lesión, para los partidos internacionales de marzo. Era «aconsejable que volvieran en marzo, porque llevaban una eternidad sin estar con nosotros. «No he visto a Jamal en la selección nacional desde hace más de diez meses, y a Kai desde hace aún más tiempo», explicó Nagelsmann. «Solo conocen algunas cosas que hemos hecho desde entonces en teoría, por las conversaciones que han tenido conmigo. Por eso es muy valioso que vuelvan a estar con nosotros, porque, de lo contrario, en algún momento también les resultará difícil encontrar el ritmo en el seno de la selección nacional».

A diferencia de Musiala, su compañero en el Bayern, Lennart Karl, participará en los próximos partidos internacionales y será convocado por primera vez para la selección absoluta. La selección alemana se enfrentará a Suiza el 27 de marzo en Basilea y a Ghana tres días después en Stuttgart. Nagelsmann dará a conocer la convocatoria el jueves por la tarde.