«En mi opinión, creo que el equipo piensa: "Vaya, tenemos que sacarlo del campo para el partido de vuelta"», especuló Kramer antes del partido del martes por la noche, en su papel de comentarista de Prime. El motivo: si Vinicius recibiera una tarjeta amarilla en el partido de ida —sería su tercera amonestación en la actual temporada de la Liga de Campeones—, quedaría sancionado para el partido de vuelta de cuartos de final en Múnich el miércoles de la semana que viene.
Traducido por
«Es un provocador de primera»: se recomienda al FC Bayern de Múnich un plan específico para la sanción de Vinicius Junior, del Real Madrid
«Porque Vini Junior es, sencillamente, un provocador nato, pero, sobre todo, se deja provocar», explicó Kramer, señalando que el delantero brasileño podría dejarse llevar fácilmente por una acción que acabe costándole una tarjeta amarilla. «No debes recibir una tarjeta amarilla contra él al principio; a partir del minuto 80 —si aún no tienes ninguna tarjeta amarilla—, entonces me pondría cara a cara con él y así ambos recibiríamos una tarjeta amarilla», sugirió el exjugador de la selección alemana.
Mats Hummels, compañero de Kramer en el Mundial de 2014 y también experto en Prime, intervino entonces para decir que no le asignaría a Konrad Laimer la tarea de provocar una tarjeta amarilla a Vinicius, ya que el austriaco también se enfrenta a una suspensión por acumulación de tarjetas. «A él lo necesitas para el partido de vuelta. Yo pondría a alguien como Luis Díaz, Harry Kane u Olise —a uno de esos chicos— a empujarse un poco con la cabeza, y así conseguirías el empujón necesario para la tarjeta amarilla. Eso ya estaría garantizado», afirmó Hummels.
- Getty Images
Real Madrid: Aurelien Tchouameni acumula una tarjeta amarilla
Por su parte, Vinicius no era, ni mucho menos, la única estrella del Real Madrid de la que el entrenador Álvaro Arbeloa tendría que prescindir en caso de recibir una tarjeta amarilla el martes en el partido de vuelta contra el Bayern. Kylian Mbappé, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Aurélien Tchouameni eran otros cuatro jugadores del once inicial del Real Madrid que se enfrentaban a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. A este último le tocó en la primera parte: en el minuto 37, Tchouameni vio la tarjeta amarilla y, por lo tanto, no podrá jugar la semana que viene en Múnich.
Además, Jude Bellingham, que comenzó el partido en el banquillo, también habría sido sancionado de recibir otra amonestación.
Por su parte, el entrenador del FCB, Vincent Kompany, desmintió las especulaciones sobre si el Bayern podría estar buscando deliberadamente que Vinicius y compañía se quedaran sin poder jugar por acumulación de tarjetas amarillas. «Eso no puede ser una táctica», afirmó el belga en la rueda de prensa del lunes. En el propio campeón alemán, además de Laimer, el defensa central Dayot Upamecano corre el riesgo de perderse el partido de vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.
Real Madrid contra FC Bayern de Múnich: las alineaciones
Alineación del Real Madrid:
PORTERO
Andriy Lunin
DEFENSA
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras
MEDIO
Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler
DELANTEROS
Kylian Mbappé, Vinicius Junior
Alineación del FC Bayern:
PORTERO
Manuel Neuer
DEFENSA
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
MEDIO
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz
DELANTERA
Harry Kane