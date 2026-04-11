«¡Es un penalti en la luna!» - Álvaro Arbeloa se enfurece con los árbitros tras el costoso empate del Real Madrid ante el Girona

La decisión provocó protestas inmediatas desde el banquillo del Real Madrid, que vio esfumarse otra oportunidad en los últimos minutos. El Madrid se conformó con un punto, resultado que complica aún más sus aspiraciones ligueras en plena racha irregular. Arbeloa, visiblemente frustrado tras el pitido final, afirmó que la falta sobre Mbappé fue evidente.

«Es penalti aquí y en la luna», declaró tras el partido. «Y es solo uno más. Otro más. Es lo que tenemos. Ni yo ni nadie lo entiende. El VAR interviene cuando le conviene, y cuando no, no lo hace».

“Ya lo dije ayer: es falta clara. A Kylian le pitaron una en la primera parte que fue menos. Siempre tenemos problemas con los árbitros; con este, en Mallorca... Es la misma historia”.