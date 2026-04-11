Getty Images Sport
Traducido por
«¡Es un penalti en la luna!» - Álvaro Arbeloa se enfurece con los árbitros tras el costoso empate del Real Madrid ante el Girona
La polémica arbitral desata la ira del Madrid
El Real Madrid se quedó con la miel en los labios tras una decisión polémica que le privó de un penalti que podría haberle dado la victoria en su empate 1-1 contra el Girona el viernes. En el minuto 88, Vitor Reis parece cometer falta sobre Mbappé al darle un codazo que le hace sangrar. Sin embargo, el árbitro Javier Alberola no lo considera falta y no se recurre al VAR.
- Getty Images Sport
Arbeloa critica la decisión del VAR
La decisión provocó protestas inmediatas desde el banquillo del Real Madrid, que vio esfumarse otra oportunidad en los últimos minutos. El Madrid se conformó con un punto, resultado que complica aún más sus aspiraciones ligueras en plena racha irregular. Arbeloa, visiblemente frustrado tras el pitido final, afirmó que la falta sobre Mbappé fue evidente.
«Es penalti aquí y en la luna», declaró tras el partido. «Y es solo uno más. Otro más. Es lo que tenemos. Ni yo ni nadie lo entiende. El VAR interviene cuando le conviene, y cuando no, no lo hace».
“Ya lo dije ayer: es falta clara. A Kylian le pitaron una en la primera parte que fue menos. Siempre tenemos problemas con los árbitros; con este, en Mallorca... Es la misma historia”.
Mbappé y Vinicius, en el punto de mira
A pesar del drama arbitral, gran parte de la atención se centró en la pareja ofensiva del Madrid, ya que ni Mbappé ni Vinícius Jr. marcaron ante un Girona muy disciplinado. Arbeloa, sin embargo, insistió en que confía en su calidad y cree que el problema está en la estructura ofensiva del equipo.
«No puedo preocuparme por dos jugadores con las estadísticas que tienen», añadió. «Están entre los cuatro o cinco mejores del mundo. Debemos mejorar como equipo, nos cuesta contra rivales que nos esperan. El problema es colectivo, no individual. Ojalá el miércoles vaya mejor».
- AFP
¿Y ahora qué?
El empate complica más la lucha del Madrid por alcanzar al Barcelona en la cima. Los blancos son segundos con 70 puntos en 31 partidos, a seis del líder, que ha jugado 30. Ahora el equipo de Arbeloa se centra en la Liga de Campeones, donde enfrentará al Bayern en la vuelta de cuartos.