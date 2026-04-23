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«¡Es un desastre!»: instan a Cesc Fábregas, técnico del Como, a evitar la «pesadilla» del Chelsea
Petit lanza una advertencia al Chelsea
Petit aconsejó a Fábregas evitar el «lío» del Chelsea y le dijo que volver al Barcelona sería «lo más sensato». Ambos jugaron en ambos clubes, y Petit considera que el ambiente en Londres es demasiado inestable para un entrenador en ascenso.
Al comentar el posible fichaje, Petit fue tajante: «¿Cesc Fábregas al Chelsea? No, no, no. Si tienes que elegir entre Chelsea y Barcelona, ve al Barcelona. El Chelsea es un desastre», declaró en Andy’s Bet Club.
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La vacante en Stamford Bridge
Fábregas suena como candidato al banquillo del Chelsea tras la destitución de Liam Rosenior el miércoles, después de cinco derrotas ligueras consecutivas sin marcar.
El técnico del filial, Calum McFarlane, dirige el primer equipo de forma interina mientras se busca un sustituto definitivo. Sin embargo, Petit advierte que Chelsea es hoy un cementerio para los entrenadores: «Es una pesadilla para los técnicos y también para los jugadores. En Barcelona encuentras más calma pese a la presión», añadió.
Éxito del proyecto Como
El excentrocampista del Chelsea Cesc Fàbregas, de 38 años, se ha ganado numerosos admiradores gracias a su excelente labor al frente del Como. El equipo terminó noveno en su regreso a la Serie A la temporada pasada —su mejor clasificación desde 1987— y ahora marcha quinto a cinco jornadas del final, lo que podría suponer una nueva mejora.
Pese al atractivo de la Premier League, el español insiste en que no busca un cambio: «Estoy muy comprometido con este proyecto. Nunca se sabe, pero ahora creo que es muy improbable que deje el Como. El año pasado quería ver cómo funcionaban otros clubes, se lo comenté al presidente, pero decidí quedarme». Estoy muy contento con lo logrado. Es un proyecto importante y quiero sentirme bien aquí. Si mi familia es feliz en Como, me quedaré».
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La conexión de ensueño de Barcelona
Petit cree que, si Fábregas deja Italia, el Camp Nou es su destino más lógico. Añadió: «¿A dónde ir? Sin duda, Barcelona. Conoce la ciudad, el club y su ADN. Además, ya tiene buenos jugadores y, tras su labor en Como, sabe qué fichajes mejorarían la defensa».
Además, destacó el dominio táctico actual de España en el fútbol mundial: «En La Liga podría pelear por el título y, al mismo tiempo, competir al máximo nivel en la Liga de Campeones. Que Fábregas vuelva al Barcelona tendría sentido. Los entrenadores españoles son quizá los mejores del mercado: Guardiola, Emery, Xabi Alonso, Luis Enrique y Fábregas».