«¡Es un desastre!» - Endrick, blanco de otro duro ataque verbal por parte del exseleccionador de Francia tras el empate del Lyon ante un Le Havre con diez jugadores

Desde que se marchó cedido del Madrid al Lyon en el mercado de invierno, Endrick, de 19 años, ha tenido dificultades para mantener el altísimo nivel mostrado en sus primeras apariciones en la Ligue 1. Aunque el delantero deslumbró inicialmente a la afición con un sensacional hat-trick contra el Metz en enero, sus actuaciones posteriores se han visto empañadas por un bajón en disciplina y rendimiento, incluida una reciente tarjeta roja contra el Nantes. Las frustraciones llegaron a un punto de ruptura durante el último partido del Lyon contra el Le Havre, en el que el equipo de Paulo Fonseca no supo aprovechar su ventaja numérica y acabó empatando a 0-0. Esta falta de mordiente ha dado nuevos argumentos a los críticos que creen que Endrick está teniendo dificultades para adaptarse a las exigencias físicas y defensivas del fútbol europeo, a pesar de haber sido convocado para la última concentración de la selección brasileña.