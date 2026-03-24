Es un colaborador de confianza de Vincent Kompany: Nagelsmann ficha al exentrenador adjunto del Bayern de Múnich antes del Mundial

Este hombre de 32 años trabaja como director de rendimiento en el RSC Anderlecht, el club más laureado de Bélgica. Anteriormente, trabajó a las órdenes de Vincent Kompany en el FC Bayern de Múnich y en el FC Burnley, club de la Premier League inglesa. Greers comenzó su carrera en 2012 en el Lommel United como preparador físico.

Dejó el club en 2016. En 2017 fichó como analista de vídeo, preparador físico y entrenador de acondicionamiento en el Anderlecht, donde conoció a Kompany en 2019. El actual entrenador del Bayern trabajó como entrenador-jugador hasta 2020, antes de pasar a dedicarse a tiempo completo a la dirección técnica. Greers acompañó a Kompany en sus etapas en Burnley y Múnich, pero dejó al campeón alemán el pasado mes de octubre. La selección alemana juega el viernes (20:45 h) en Basilea contra Suiza. Tres días después tendrá lugar el segundo partido de la ventana internacional contra Ghana en Stuttgart (20:45 h).







