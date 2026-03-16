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«Es su dinero»: por qué Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest, tiene todo el derecho a contratar y despedir a cuatro entrenadores en una temporada de la Premier League
Los cuatro entrenadores del Forest en la temporada 2025-26
Marinakis llegó al City Ground en 2017 con grandes planes para devolver al Forest a la élite del fútbol nacional y continental. Ha cumplido con ese compromiso, ya que el ascenso desde la Championship en 2022 puso fin a una ausencia de 23 años de la Premier League.
Bajo la dirección de Nuno Espírito Santo, los Reds terminaron séptimos en la temporada 2024-25, lo que les valió una plaza en la Europa League, ya que la competición europea regresaba a Trentside por primera vez en tres décadas.
Ese éxito no ha sido el punto de partida que el Forest esperaba, y Nuno, Ange Postecoglou y Sean Dyche se han turnado al mando durante la temporada 2025-26. Vitor Pereira está ahora al frente del equipo y solo ha conseguido una victoria —en su primer partido— en siete encuentros.
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Por qué Marinakis seguirá haciendo cambios
Este verano podrían producirse más cambios en el banquillo, y Harewood, canterano del City Ground —en declaraciones a https://uudetkasino.com/—, ha explicado a GOAL por qué Marinakis está en su pleno derecho de seguir haciendo cambios: «Sí, al 100 %. Es como cualquiera. Si fueras el propietario de tu club y fueras una persona muy ambiciosa y quisieras ganar partidos y hacerlo bien, y hubieras estado en una situación en la que él ha visto eso y el Forest lo ha conseguido, como la temporada anterior, en la que quedaron terceros, segundos en la tabla, primeros en la tabla. Él ha visto eso y piensa: “Bueno, eso es lo que quiero”. Y quieres continuar con eso. Y si no está sucediendo, va a hacer todo lo que pueda para que suceda. Y eso es lo que ha hecho.
«Lo quiere porque lo ha visto suceder y es capaz de hacerlo. Así que creo que está tratando de encontrar la fórmula adecuada en los entrenadores que están disponibles para hacerlo. Lo cual es malo decirlo porque es horrible para los entrenadores que llegan. Hay entrenadores realmente buenos, y probablemente sean tipos fantásticos, pero es difícil hablar de ello porque hoy en día no quieres repercusiones, ya que realmente no puedes decirle nada a nadie ni tener una opinión sobre las cosas. Pero esa es simplemente la naturaleza de la situación en la que se encuentra el Forest en este momento.
«Y con los entrenadores y el propietario del club, eso es lo que él quiere conseguir. Y si no lo consigues, esa es su filosofía. Al fin y al cabo, eso es lo que quiere hacer. No se puede decir nada al respecto. Depende de él.
«Obviamente, es su elección. Es su dinero. Haga lo que haga. Evidentemente, quiere ver al Forest en lo más alto, y ahora mismo no están rindiendo. Y si no rinden, tiene que pensar por qué no lo hacen. Y en esa situación, el entrenador es la persona que normalmente paga los platos rotos».
El enigmático multimillonario griego es un personaje destacado
Otro exdelantero de los Reds, Rob Earnshaw, explicó recientemente aGOAL por qué no le parece mal que Marinakis se entrometa en todos los aspectos del club del que es propietario: «Cuando el señor Marinakis sale al campo y saluda a los jugadores en el túnel, para mí no hay absolutamente nada de malo en ello. Además, en Grecia, cuando eres el propietario, tienes derecho a entrar en el vestuario, a salir al campo; forma parte del juego, ya que vienes y formas parte de él: hablas con los jugadores y eres el hombre en el centro. Como propietario, tienes una mejor percepción de lo que ocurre dentro del club de fútbol.
«No tengo ningún problema con ello y creo que el señor Marinakis ha hecho un trabajo fantástico. Por supuesto, es muy implacable y muy decidido, muy directo en sus formas, pero ha llevado a este club de fútbol —en los últimos cinco o seis años— a donde debe estar: en la Premier League, jugando en Europa y viviendo grandes noches europeas, jugando en la Premier League y teniendo la oportunidad de ir a la Champions League. Esos momentos son los que todo aficionado del Forest quiere que sucedan.
«Lo disfruto. Me gusta que se implique. Creo que ha sido increíble y se merece mucho reconocimiento porque no solo ha invertido en el club de fútbol, sino que se ha entregado por completo para llevar al club al éxito. Ha sido un viaje de locos, unos años de locos, pero no sería el Forest si fuera aburrido y no tuviéramos personalidades.
«El fútbol se basa en las personalidades, así que me encanta eso. No deberían limitarse a estar ahí sentados sin que se les oiga nunca en el palco. Forman parte del club de fútbol y su personalidad sale a relucir. Estoy totalmente a favor de eso».
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El Forest, en plena lucha por evitar el descenso de la Premier League
Tras haber disfrutado de la emoción de luchar por los puestos europeos, el Forest se ve ahora envuelto en otra batalla por evitar el descenso. Solo la diferencia de goles lo mantiene fuera de la zona de descenso a falta de ocho jornadas para el final de la temporada de la Premier League; la primera de ellas será un partido decisivo contra el Tottenham, otro equipo en apuros, el domingo en el norte de Londres.
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