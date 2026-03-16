«Es su dinero»: por qué Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest, tiene todo el derecho a contratar y despedir a cuatro entrenadores en una temporada de la Premier League

Este verano podrían producirse más cambios en el banquillo, y Harewood, canterano del City Ground —en declaraciones a https://uudetkasino.com/—, ha explicado a GOAL por qué Marinakis está en su pleno derecho de seguir haciendo cambios: «Sí, al 100 %. Es como cualquiera. Si fueras el propietario de tu club y fueras una persona muy ambiciosa y quisieras ganar partidos y hacerlo bien, y hubieras estado en una situación en la que él ha visto eso y el Forest lo ha conseguido, como la temporada anterior, en la que quedaron terceros, segundos en la tabla, primeros en la tabla. Él ha visto eso y piensa: “Bueno, eso es lo que quiero”. Y quieres continuar con eso. Y si no está sucediendo, va a hacer todo lo que pueda para que suceda. Y eso es lo que ha hecho.

«Lo quiere porque lo ha visto suceder y es capaz de hacerlo. Así que creo que está tratando de encontrar la fórmula adecuada en los entrenadores que están disponibles para hacerlo. Lo cual es malo decirlo porque es horrible para los entrenadores que llegan. Hay entrenadores realmente buenos, y probablemente sean tipos fantásticos, pero es difícil hablar de ello porque hoy en día no quieres repercusiones, ya que realmente no puedes decirle nada a nadie ni tener una opinión sobre las cosas. Pero esa es simplemente la naturaleza de la situación en la que se encuentra el Forest en este momento.

«Y con los entrenadores y el propietario del club, eso es lo que él quiere conseguir. Y si no lo consigues, esa es su filosofía. Al fin y al cabo, eso es lo que quiere hacer. No se puede decir nada al respecto. Depende de él.

«Obviamente, es su elección. Es su dinero. Haga lo que haga. Evidentemente, quiere ver al Forest en lo más alto, y ahora mismo no están rindiendo. Y si no rinden, tiene que pensar por qué no lo hacen. Y en esa situación, el entrenador es la persona que normalmente paga los platos rotos».