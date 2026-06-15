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¿Es Pep Guardiola una amenaza para Thomas Tuchel? Michael Owen, leyenda inglesa, da dos razones por las que el exentrenador del Manchester City no aspira al banquillo de los Tres Leones
Guardiola se queda sin trabajo mientras Tuchel dirige a Inglaterra en el Mundial de 2026
Aunque le resta un año de contrato en el Etihad Stadium, Guardiola dejará el banquillo del Manchester City tras diez temporadas llenas de títulos. Ansía un descanso.
Mientras tanto, Tuchel, ex técnico de Chelsea y Bayern, se prepara para un verano intenso.
Con 52 años, acaba de ampliar su contrato con la selección inglesa hasta la Euro 2028 y ahora busca acabar con 60 años de sequía bajo los focos de Norteamérica.
Es una muestra de confianza de la Federación Inglesa, pero los resultados dirán si se cumplen esos términos. Si Inglaterra fracasa de nuevo, el técnico será cuestionado.
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¿Podría Guardiola amenazar a Tuchel si los Tres Leones fracasan?
El nombre de Guardiola surge en el debate, pues su pasión por el fútbol inglés es conocida. ¿Es la leyenda de Barcelona y City una amenaza real para Tuchel?
Al preguntarle a Owen, exdelantero de Inglaterra —en relación con las cuotas de apuestas para el Mundial de 2026—, declaró a GOAL: «Personalmente, creo que eso es un poco descabellado. En primer lugar, no estamos buscando entrenador en este momento. Acabamos de renovar al nuestro. Además, no veo por qué Pep aceptaría el puesto.
Lleva años y años en el fútbol sin descanso, así que creo que se tomará un descanso antes de pensar en otra cosa.
Si Inglaterra quedara eliminada y se optara por cambiar de técnico, sería sorprendente tras la reciente renovación y podría parecer vergonzoso para la FA. Pero, si ocurriera, todo se replantearía: haría falta una serie de circunstancias muy concreta».
¿Esperaría Guardiola, exentrenador del Manchester City, para ser seleccionador de Inglaterra?
Guardiola quiere descansar en vez de volver rápido a la banda. ¿Esperará a que se abra la vacante de seleccionador de Inglaterra?
Owen añadió: «Si fuera así, habría que esperar mucho, y creo que preferiría el banquillo de la selección española. Quizá le atraigan otras selecciones nacionales.
Acaba de dejar el Manchester City y dudo que busque otro trabajo de inmediato. No veo posible que sea el seleccionador de Inglaterra en los próximos dos meses».
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Tuchel, presionado para acabar con 60 años de dolor de Inglaterra.
Tuchel ocupará ese puesto y el Mundial 2026 terminará el 19 de julio. Inglaterra aspira a jugar la final en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, donde se disputará el título.
Se espera que los Tres Leones luchen por el título, y quizá deban hacerlo si su seleccionador quiere conservar su puesto. De momento no se plantea un cambio, sea cual sea el resultado, y aún no se sabe cuándo ni dónde volverá Guardiola a los banquillos, mientras disfruta del brillo de sus 20 títulos y del triplete logrado con el City.