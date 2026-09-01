Gordon destacó cómo el Barcelona desmontó el resistente planteamiento del Rayo mediante un juego paciente y posicional, en lugar de recurrir a la fuerza física directa. «El fútbol en España es diferente. El Rayo se replegó e intentó poner el partido difícil, algo que también se ve en muchos equipos de media tabla de la Premier League», añadió. «La diferencia es que no recurrimos simplemente a balones largos ni a depender de jugadas de balón a balón. Movimos el balón, Pedri encontró espacios entre líneas, Lamine y los demás generaron superioridad numérica y los desarmaron con paciencia a través de nuestro fútbol».

El extremo considera que este entorno táctico se adapta perfectamente a su perfil y añadió: «Mi velocidad es aún más eficaz aquí porque el movimiento a mi alrededor crea oportunidades y espacios, en lugar de que todos simplemente corran hacia delante en línea recta».

Concluyó con una valoración contundente sobre cómo podrían rendir los equipos ingleses en España. «A algunos equipos de la Premier League les costaría jugar este estilo de forma consistente porque puede que no tengan la paciencia o la calidad en el centro del campo que se requiere», dijo. «No es una falta de respeto hacia ellos, es simplemente lo que he observado en mis primeros partidos. Aquí hay una inteligencia futbolística diferente».



