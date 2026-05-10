En un intento de despeje, Edmond Tapsoba golpeó con fuerza la pantorrilla del internacional alemán en el área con una entrada a la zancada, lo que provocó que este se torciera el pie derecho y quedara tendido en el suelo con el rostro contraído por el dolor. El árbitro Robert Schröder no pitó penalti y el central del Werkself se libró. El VAR no intervino. Una decisión errónea, según Gräfe.
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«Es muy peligroso para la salud»: un exárbitro pide tarjeta roja tras la terrible falta a Angelo Stiller, del VfB Stuttgart
Tapsoba jugó el balón primero, por lo que la acción fue «difícil de ver». «Pero, al menos, debe apartar los tacos después. No se puede decir: “He jugado el balón y lo demás da igual”. Si entras así y golpeas al rival de esa manera (con los tacos contra el peroné, de modo que toda la pierna se dobla por el tobillo), eso supone un grave peligro para la salud y, por lo tanto, es penalti y tarjeta roja”, escribió Gräfe en X.
Stiller se libró con un susto tras recibir atención médica y pudo seguir. Tapsoba, poco antes del descanso, derribó a Demirovic y provocó otro penalti. Maxi Mittelstädt transformó la pena máxima y puso el 2-1, ventaja que, tras el posterior tanto de Deniz Undav, certificó el 3-1 final y un gran paso hacia la clasificación para la Liga de Campeones.
- AFP
VfB Stuttgart: también había preocupación por Deniz Undav
Antes de la última jornada, el VfB es cuarto, con los mismos puntos que el TSG Hoffenheim. En la última fecha, el Stuttgart jugará contra el Eintracht de Fráncfort y el Hoffenheim visitará Gladbach. El Leverkusen necesita que ambos pierdan y ganar al HSV para entrar en la Champions.
Además, Undav sufrió un susto al caer lesionado en el minuto 68 y ser sustituido, aunque, como con Stiller, se descartó gravedad: «Ya había tenido ligeros problemas durante la semana. No será una lesión, pero notó que empeoraba», explicó el entrenador Sebastian Hoeneß tras el partido.