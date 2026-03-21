«¡Es muy emocionante!» - Liam Rosenior se muestra optimista sobre los planes de fichajes del Chelsea a pesar de los rumores sobre su destitución

Mientras tanto, abundan las especulaciones sobre el futuro de Enzo Fernández, Cole Palmer y Moisés Caicedo, sobre todo teniendo en cuenta que el club aún no tiene asegurada la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Fernández despertó recientemente cierta inquietud al responder «ya veremos» cuando se le preguntó por su futuro a largo plazo en Stamford Bridge.

Sin embargo, Rosenior se apresuró a restar importancia a cualquier sugerencia de un éxodo masivo. «En mis conversaciones con la propiedad y los directores deportivos, nuestros planes no se basan únicamente en si nos clasificamos para la Liga de Campeones o no», afirmó Rosenior. «Pero hay muchos "si". Solo tenemos que asegurarnos de que el "si" que creamos sea lo más positivo posible, y seguimos en condiciones de hacerlo».

«Tengo una relación muy, muy buena con los jugadores porque hablamos constantemente. No solo sobre fútbol o la situación de sus contratos, sino sobre su vida, cómo están sus hijos, cómo les va en el colegio. Tengo una relación muy, muy estrecha con Enzo y con el resto de jugadores. En cuanto a los contratos y a dónde quieren estar, no hay ni un solo jugador en este club, desde que estoy aquí, que haya dicho que no quiera estar aquí en verano. De hecho, las conversaciones giran más en torno a cómo mejorar, qué podemos hacer como grupo para mejorar, qué tenemos que hacer para ganar en este momento. Ahí es donde estamos ahora mismo».