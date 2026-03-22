«Es muy doloroso»: el Tottenham reacciona ante la dura derrota ante el Nottingham Forest, mientras Igor Tudor no acude a la rueda de prensa posterior al partido

Aunque el entrenador Tudor estuvo presente en la banda durante la aplastante derrota, cabe destacar que no acudió a la rueda de prensa posterior al partido. El segundo entrenador, Saltor, salió a enfrentarse a la prensa y aclaró la ausencia del técnico. «Asuntos personales, asuntos familiares, y yo estoy aquí en su lugar porque no es el momento adecuado para que él hable», confirmó. Reflexionando sobre el desolador resultado, Saltor lamentó la forma en que los pequeños detalles están castigando actualmente a su equipo. Afirmó: «En estos momentos, cada error nos perjudica, cada detalle nos perjudica y eso afecta también a los jugadores. Se puede ver lo mucho que están luchando. Estamos en una situación difícil, todo el mundo lo sabe. En la primera parte fuimos el mejor equipo y tenemos que ser constantes en eso».