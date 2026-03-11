«¡Es muy complicado ser yo!» - Neymar responde a las «historias inventadas» tras quedarse fuera del empate del Santos con el Mirassol

Neymar, que es el máximo goleador de la historia de Brasil con 79 goles en 128 partidos, expresó su enfado en las redes sociales.

«Dado que mucha gente está creando teorías sobre lo que me está pasando: no está pasando nada», dijo Neymar en Instagram. «Si juego lesionado, como dijeron el año pasado, estoy equivocado. Si solo pienso en mí mismo, estoy equivocado. Si me contengo, estoy equivocado. Si juego con dolor o con algo que podría empeorarlo, estoy equivocado. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil hacerlo bien, tío. Es muy difícil, muy difícil contentar a todo el mundo.

Lo que más me sorprende, bueno, en realidad no me sorprende, es la gente que parece estar a mi lado todos los días y empieza a inventarse historias, diciendo esto y lo otro como si fuera la verdad absoluta, como si fueran ellos los que lo saben todo. Es muy complicado ser yo, Dios mío. Tengo que tener mucha paciencia para aguantaros a todos».