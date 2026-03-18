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«¡Es mi último Mundial!» - Neymar, «molesto» por no haber sido convocado con Brasil, pero la estrella del Santos no pierde la esperanza de convencer a Carlo Ancelotti para que lo convoque
Neymar, «triste» pero solidario con la Seleção
La última convocatoria de la Seleção ha confirmado que Neymar se perderá los próximos partidos amistosos de alto nivel contra Francia, el 26 de marzo, y Croacia, el 1 de abril. Al reflexionar sobre su exclusión, la estrella expresó su decepción. «Acaban de dar a conocer la convocatoria de la selección nacional. No nos han convocado. Por supuesto, estoy triste, pero siempre apoyaré a la selección», dijo Neymar. «Ahora se trata de seguir trabajando y estar listo si surge una oportunidad. Obviamente, es mi último Mundial. Estaba molesto. Pero mañana tengo que dejar de estar triste. Necesito trabajar, entrenar y jugar para que pueda surgir una oportunidad de estar en el Mundial. Estoy preparado».
Ancelotti exige estar en plena forma
El sueño de un romántico regreso a la selección sigue en suspenso para el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil. A pesar de su resurgimiento en el Santos, marcado por dos goles y una asistencia en sus dos últimos partidos, el nombre del jugador de 34 años fue la ausencia más llamativa en la última convocatoria de la Seleção.
Aunque Neymar considera que va por buen camino, Carlo Ancelotti ha dejado claro que la reputación por sí sola no basta. El entrenador explicó: «¿Por qué no lo he convocado esta vez? Porque no está al 100 % y necesito jugadores que estén al 100 %. Por lo tanto, Neymar debe seguir entrenando, jugando, demostrando sus cualidades y manteniéndose en buena forma física».
Una carrera contra el reloj para la leyenda de la Seleção
Neymar es muy consciente de que su oportunidad de representar a Brasil en un gran torneo se está agotando rápidamente. En declaraciones a Mad House, a través de Foot Mercato, admitió: «Obviamente, estoy decepcionado y triste por no haber sido convocado. Pero sigo concentrado, día tras día. Por supuesto, mi deseo es volver a la selección nacional, jugar en el Mundial, pero eso no depende de mí».
La atención se centra ahora en el resurgimiento del Santos
Con el parón internacional a la vuelta de la esquina, el objetivo inmediato de Neymar sigue siendo ayudar al Santos a remontar en la clasificación. El tiempo corre antes del anuncio definitivo de la convocatoria para el Mundial, el 19 de mayo. Como señaló en su documental, el camino hacia la redención le exige «trabajar, entrenar y jugar» a un nivel tal que no deje al cuerpo técnico más remedio que incluir a su número diez para una última oportunidad.
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