Aunque Jesús juega al más alto nivel en Europa con el Arsenal, su corazón sigue ligado al Palmeiras. El delantero, quien fichó con los Gunners procedente del Manchester City en 2022, admite que sigue de cerca a su exequipo y sueña con volver a vestir la camiseta verde antes de retirarse.

“Pienso en ello cada día; los sigo. Vi el partido de ayer y, por desgracia, perdieron contra Cerro Porteño. Es mi sueño y ya he dicho que volveré, aunque no sé cuándo, así que lo pienso todos los días”, declaró Jesús a ESPN.