Goldstein, conocido por interpretar a Roy Kent en «Ted Lasso», admite que está convenciendo a J-Lo para que se sume a la afición del Tottenham. Durante la promoción de su nueva comedia de Netflix, «Office Romance», Goldstein insinuó que la cantante y actriz está siendo guiada hacia el estilo de vida «COYS». Al preguntarle si había logrado reclutar a su coprotagonista para la causa de los Spurs, Goldstein fue claro: «No tiene otra opción», declaró a talkSPORT.

La pasión del actor por los Lilywhites es conocida, aunque admitió que ser aficionado del Tottenham es una prueba de resistencia. Sobre un periodo difícil para el club, señaló: «Ha sido horrible. Ser hincha, sobre todo de nuestros equipos, es una forma de autolesión. Es doloroso. Pero evitar el descenso fue como ganar el Mundial».