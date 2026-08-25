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«Es inevitable que Erling Haaland deje algún día el Manchester City»: predicen cuándo el delantero de récord presionará para forzar un traspaso lejos del gigante de la Premier League
Haaland, relacionado con Barcelona y Real Madrid
El City protegía de muchas maneras a su activo más preciado cuando cerró un acuerdo a largo plazo con Haaland. Ya le había visto deslumbrar en la Premier League, reescribiendo los libros de historia por el camino, al tiempo que formaba parte del triplete conquistado bajo las órdenes de Pep Guardiola en 2022-23.
El jugador de 26 años, que suma 162 goles para el City en 200 partidos en todas las competiciones, no ha dado ninguna señal de que esté considerando una salida inminente hacia otro club. Sin embargo, las puertas de salida en Mánchester han quedado entreabiertas.
Los rumores sobre el interés desde España no desaparecen, con el Barcelona en la carrera por otro 9 mientras el Real Madrid siempre estará en el mercado de los ‘Galácticos’ bajo la presidencia de Florentino Perez. El Camp Nou o el Santiago Bernabéu podrían ser el próximo destino de Haaland.
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Cuándo Haaland podría plantearse dejar el Manchester City
Está por ver cuándo se producirá un cambio así, con la exestrella del City Barry, que habló en asociación con BetVictor Online Casino, diciendo a GOAL: «Es inevitable que Erling Haaland deje algún día el Manchester City. Por mucho que la vinculación de Haaland con el City sea muy grande, y eso vaya a mantenerlo allí por ahora, no va a generar ruido como se ve hacer a muchos otros jugadores.
«Creo que si el dominio del City baja un poco y los trofeos dejan de llegar, eso alimentará la especulación. A veces es natural querer un nuevo desafío, y estoy seguro de que Haaland no será diferente.
«No va a pasar de la noche a la mañana. Haaland pensará en su carrera, que es corta. Pero si los trofeos no llegan, eso solo alimentará la especulación. Tendrá ofertas de todo el mundo porque es el mejor delantero del mundo, así que es algo natural. Es una posibilidad que puede verse en el futuro. Imagino que mucho dependerá de lo competitivo que sea el City en Europa y en la Premier League en el próximo año o dos».
¿Es el Manchester City aspirante al título de la Premier League?
El City lleva dos años sin ganar el título de la Premier League, mientras Liverpool y Arsenal han recuperado el dominio nacional, y Barry no está convencido de que vaya a volver a lo más alto en 2026-27.
El exinternacional inglés, que ayudó a conquistar la primera Premier League del Chelsea en 2011-12, dijo sobre un verano agitado en el Etihad, en el que figuras talismánicas dentro y fuera del campo se han despedido de Mánchester: «Incluso antes de vender a Rodri, dado el relevo de entrenadores en el City, habría sido difícil desbancar al Arsenal de donde está en este momento.
Creo que con la salida de Rodri ahora son incluso menos amenaza para competir con el Arsenal. Estoy seguro de que van a fichar a uno o dos para mejorar y quizá reemplazarlo, lo que ayudará a [Elliot] Anderson y a los otros jugadores de ese centro del campo. Diría que ahora tienen menos opciones de competir y quizá ganar el título desde que Rodri se ha ido. No diré que hayan regalado el título, pero lo está haciendo mucho más difícil».
Añadió: «Tengo al Arsenal como grandísimo favorito. Simplemente siento que con el City, con lo que está pasando, la amenaza es cada vez menor esta temporada y la salida de Rodri no ha hecho más que añadir a eso, la verdad. Así que veo a los otros clubes mejorando. El Chelsea, sin Champions League y con el entrenador, [Xabi] Alonso, y el par de fichajes que ha hecho, creo que va a mejorar. Seguro que peleará por acabar entre los cuatro primeros. Simplemente creo que es un título para que lo gane el Arsenal.
»No veo a los otros clubes mejorando lo suficiente como para llegar a su nivel. Chelsea, Manchester United, Villa, compitiendo en la Champions League, probablemente lo tendrán difícil. Sigo pensando que el City posiblemente estará en segunda posición, pero será menos amenaza de lo que fue el año pasado».
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Último día de mercado: cuándo cierra el mercado de fichajes de verano
El City peleó hasta lograr una victoria por 2-1 sobre el Bournemouth en la jornada inaugural de la temporada 2026-27. El Arsenal se mostró mucho más cómodo al deshacerse del recién ascendido Coventry, pero la era de Enzo Maresca en Mánchester sigue siendo un trabajo en progreso.
Existe la posibilidad de que haya más movimientos en el mercado de fichajes, antes de la fecha límite del 1 de septiembre, y el Chelsea espera poder encajar más piezas en un rompecabezas con aspiraciones de títulos junto al talismán Haaland, su '9'.
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