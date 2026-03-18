«Es increíble» - Mikel Arteta elogia al jugador estrella del Arsenal tras la victoria en la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen

En la rueda de prensa posterior al partido, Arteta no dudó en dedicar los elogios a su portero tras una espectacular parada en los últimos minutos a un disparo de Christian Kofane que mantuvo la portería a cero. Cuando se le preguntó si le alegraba ver intervenciones de ese tipo o si preferiría que su portero no tuviera que intervenir tan a menudo, Arteta se mostró pragmático sobre la necesidad de contar con un portero de élite. «Sí, pero no sé qué es lo que han creado de nuevo», comentó el español. «En dos partidos, la última vez fue a balón parado, y antes de eso un cabezazo, y hoy ha tenido una intervención. Ha hecho una parada increíble. Por eso está aquí. Tenemos que valorar al portero que tenemos porque es absolutamente increíble».