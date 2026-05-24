Van de Ven declaró: «Es inaceptable que el último partido de la temporada fuera por evitar el descenso. Este club tiene jugadores increíbles. Llegar a la última jornada fue vergonzoso, pero lo conseguimos, y eso es lo importante».

Añadió: «Al final del partido me emocioné más. Ha sido una temporada dura; he jugado casi todos los encuentros y he sufrido mucho. Ahora siento gran alegría, y no debemos permitir que vuelva a suceder».