Es hora de que el Arsenal suelte el freno: Mikel Arteta ya no tiene nada que perder mientras los Gunners buscan goles en su lucha por el título de la Premier League

Cuando Erling Haaland abrió el marcador a los cinco minutos, parecía que el City iba a golear al Arsenal. Realizó 28 disparos, nueve a puerta, pero no aumentó su ventaja.

En la entrevista posterior, Haaland se mostró molesto por las preguntas sobre la falta de acierto y recordó que lo importante eran los tres puntos, y en eso tenía razón.

Pero marcar solo un gol ante el Burnley fue una ocasión desperdiciada que, sin duda, habrá dado un pequeño respiro al Arsenal en su peor momento de la temporada. Ahora la pregunta es si tendrán la valentía necesaria para aprovechar su oportunidad de distanciarse del City.