Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Arsenal handbrake off GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Es hora de que el Arsenal suelte el freno: Mikel Arteta ya no tiene nada que perder mientras los Gunners buscan goles en su lucha por el título de la Premier League

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Premier League
FEATURES
Arsenal vs Newcastle

Tras perder el domingo ante el Manchester City, Declan Rice recordó a sus compañeros: «Esto no ha terminado». Y tenía razón: la lucha por el título sigue viva, como demostró el sufrido 1-0 del City al Burnley el miércoles. El equipo de Pep Guardiola lidera ahora la clasificación gracias a ese 1-0 en Turf Moor, pero solo por diferencia de goles.

Cuando Erling Haaland abrió el marcador a los cinco minutos, parecía que el City iba a golear al Arsenal. Realizó 28 disparos, nueve a puerta, pero no aumentó su ventaja.

En la entrevista posterior, Haaland se mostró molesto por las preguntas sobre la falta de acierto y recordó que lo importante eran los tres puntos, y en eso tenía razón.

Pero marcar solo un gol ante el Burnley fue una ocasión desperdiciada que, sin duda, habrá dado un pequeño respiro al Arsenal en su peor momento de la temporada. Ahora la pregunta es si tendrán la valentía necesaria para aprovechar su oportunidad de distanciarse del City.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    «Intentamos llevarnos victorias por 1-0»

    Es evidente que el Arsenal está en una situación delicada. Hace un mes lideraban la Premier con 10 puntos de ventaja y soñaban con el póker de títulos. Pero las recientes derrotas ligueras, más la final de la Carabao Cup perdida ante el City y la eliminación copera contra el Southampton de segunda división, han resucitado las dudas sobre su fortaleza mental.

    La presión sobre Arteta y su plantilla crece: deben demostrar que pueden ganar un título importante o afrontar uno de los mayores fracasos de la historia del fútbol.

    Pero esta situación, peligrosa pero remontable, podría empujarles a dar el paso definitivo: el equipo que, según Wayne Rooney, ha pasado la temporada «intentando arañar victorias por 1-0» al estilo George Graham, ya no tiene más remedio que ir a por todas.

    • Anuncios
  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Los neutrales se decantan por el City

    Hay varias razones por las que los aficionados neutrales no conectan con el equipo de Arteta: dependen de las jugadas a balón parado, pierden tiempo, difunden TikToks de los entrenamientos y aprovechan de forma cínica el protocolo de conmociones. Pero la frustración es el principal motivo.

    Tienen un plantel joven y talentoso, pero su juego resulta aburrido y anacrónico. Antes era un placer ver a los Gunners; hoy, su fútbol conservador y controlado es difícil de disfrutar.

    Como resultado, han alejado al aficionado medio hasta el punto de que la mayoría de los seguidores del fútbol inglés preferirían ver al City —ganador en serie acusado de infringir más de 115 normas financieras de la Premier League— terminar primero por séptima vez en nueve temporadas, porque jugadores como Rayan Cherki son emocionantes exponentes del «deporte rey».

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mentalidad de la tanda de penaltis

    Sin embargo, el Arsenal vive una situación inusual: está empatado a puntos con el líder a cinco jornadas del final. Es como una tanda de penaltis, y los Gunners lanzarán los dos primeros ante su afición.

    En una semana recibirán al Newcastle y al Fulham en el Emirates, con la opción de sacar seis puntos de ventaja al City antes de que juegue y de mejorar su diferencia de goles.

    El Newcastle, que ha ganado solo tres de sus últimos doce partidos y encajó en once de ellos, llega en caída libre. Su técnico, Eddie Howe, afronta el duelo bajo más presión que Arteta.

    Su homólogo en el Fulham, Marco Silva, está mejor anímicamente, pues suena como candidato del Chelsea para reemplazar a Liam Rosenior, pero tampoco atraviesa un buen momento. Los Cottagers son duodécimos, solo dos puestos y tres puntos por encima del Newcastle, y sufren atrás: han encajado 46 goles, más que el Nottingham Forest (45), que lucha por no descender.

    Ahora bien, si el Arsenal tiene lo necesario para vencer a Newcastle y Fulham, y menos aún para arrollarlos, es algo discutible.

  • Kai Havertz Arsenal 2025-26Getty Images

    Motivos para el optimismo

    Es evidente que el equipo ha perdido gran parte de su confianza tras cuatro derrotas en seis partidos, y preocupa el nerviosismo mostrado en la sorprendente derrota 2-1 en casa ante el Bournemouth.

    Aun así, pese a que Roy Keane, siete veces campeón de la Premier, discrepó de Micah Richards, quien vio aspectos positivos en la derrota del domingo en el Etihad, su compañero en Sky Sports tenía razón: el Arsenal mostró más ambición de lo esperado y, aunque su gol fue un regalo de Gigi Donnarumma, creó suficientes ocasiones en la segunda parte para llevarse al menos un punto.

    Aun así, el Arsenal se mostró demasiado abierto y, en más de una ocasión, expuso su portería a contraataques que parecían imposibles antes del partido. Se esperaba que Arteta, prudente, ordenara un repliegue para asegurar el empate que, como admitió Guardiola, les habría dado el título.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tomando la iniciativa

    El reto es que el técnico del Arsenal encuentre el equilibrio ante el Newcastle. Los Gunners no deben atacar con excesiva agresividad —los Magpies tienen jugadores peligrosos al contraataque, como Anthony Gordon—, pero sí deben imponer su ritmo desde el inicio y mantener la intensidad.

    La semana de descanso debería ayudar, pues jugadores clave como Rice y Martín Zubimendi lucían agotados. Además, el partido contra el Fulham, aplastado entre dos duelos de Liga de Campeones frente al Atlético de Diego Simeone, resulta mucho más peligroso que el de Newcastle.

    En realidad, sus problemas son más mentales que físicos.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    «La nueva Premier League»

    Rice afirmó que no le molestan las críticas al estilo del Arsenal, pero deberían preocuparle, pues podrían costarles el título. Desde hace tiempo se considera que los Gunners son demasiado cautelosos, sobre todo en los partidos clave. Como apuntó Gary Neville, exlateral del Manchester United, Arteta parece más ocupado en evitar la derrota que en buscar la victoria.

    Keane añadió que buscan «controlar el ritmo del partido con el balón parado y la salida desde atrás», y eso les ha funcionado la mayor parte de la temporada. Pero ese pragmatismo suele tener límites, más aún sin un jugador de garantías, y no extraña ver al Arsenal en apuros en la recta final.

    Ya vivieron esto y no cruzaron la meta. El City de Guardiola, en cambio, siempre ganó la liga tras liderar tras 33 jornadas. Por eso, esperar que el City tropiece es más arriesgado que dejar que su equipo juegue con más libertad.

    Tras perder en el Etihad, Arteta dijo que empieza “una nueva Premier” que premiará la audacia sobre el pragmatismo. El 1-0 ya no basta.

    Pero si Arteta suelta por fin el freno de mano, los Gunners pueden recuperar la iniciativa —y el liderato— en esta lucha reñida por el título.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle crest
Newcastle
NEW