¿Es hora de decir adiós para Robert Lewandowski? La estrella polaca insinúa su retirada de la selección con una respuesta melancólica tras la decepción del Mundial

Inmediatamente tras la derrota, el delantero habló con la cadena polaca TVP Sport y admitió que se enfrenta a dudas sobre su continuidad en la selección nacional. Aunque no llegó a presentar una renuncia oficial, sus palabras denotaban el tono de alguien que se encuentra en una encrucijada. Al explicar detalladamente sus sentimientos, Lewandowski declaró: «No sé qué vendrá después. Tengo que pensar en algunas cosas, reflexionar. No estoy en condiciones de hacer ninguna declaración. Volveré al club, todavía me quedan algunos partidos por jugar. Hay interrogantes en mi mente y tendré que responderlas yo mismo. Esto no es una declaración, pero la forma en que los aficionados nos animaron y creyeron en nosotros... Sé que para ellos también es duro, igual que lo es para nosotros. La peor sensación será mañana, cuando nos despertemos y nos preguntemos qué pasó ayer. Ese será el momento más triste, una sensación de decepción. No se lo deseo a nadie. Tendremos que asumir que no nos hemos clasificado para el Mundial».