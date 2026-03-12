«Es... ¡guau!». La leyenda del Tottenham Gus Poyet se muestra totalmente incrédulo ante el «tremendo» declive de los Spurs e insiste en que el descenso sería la mayor sorpresa en la historia de la Premier League

Cuando se le preguntó si el descenso del Tottenham eclipsaría los logros del Leicester como la mayor sorpresa de la historia de la Premier League, Poyet, en declaraciones a Gambling.com, que analiza todos los sitios de tragamonedas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Buena pregunta. Yo diría que sí, más grande, y no quiero quitarle mérito al Leicester. El Leicester, creo, se basó en el impulso. El Leicester fue el típico ejemplo que citamos los entrenadores: cuando tienes el impulso, cuando los jugadores están motivados, cuando los jugadores creen, se unen y algo sucede, y tú piensas "van a perder, van a perder", y nunca pierden, y entonces quieren ganar.

Y eso es malo porque creo que los Spurs quieren ser un buen club con un cierto nivel. Estuve en el antiguo campo de entrenamiento y en el antiguo estadio y, en términos de infraestructura, llegaron a lo más alto. El campo de entrenamiento y el estadio son absolutamente increíbles. Y después de hacer eso, la posibilidad de bajar es tremenda. Es decir, es alucinante.

«Ahora, yo, lo que siempre digo, y trato de ser honesto con la gente, y la gente a veces dice "crees que lo sabes todo". No, no lo sé. Pero el año pasado, el Tottenham terminó 17º. Eso es un accidente, un año. Este año ya no es un accidente. Es un problema. Y cuando empiezas a jugar con esa situación, puede pasar cualquier cosa.

«Te contaré mi experiencia en el Sunderland. Yo decía: "Si jugáis con fuego todos los años, vais a descender". Ellos respondían: "Ah, somos el Sunderland, somos el Sunderland". De alguna manera, me salvé. Dick Advocaat se salvó, de alguna manera. Sam Allardyce se salvó, de alguna manera. Y luego descendieron, porque no se puede jugar todos los años para descender. No se puede. Porque entonces se pierden, como se están perdiendo ahora, los jugadores clave y ahora estás peor.

Porque el año pasado no se trataba de lesiones. Se trataba de esa parte de tu mente que piensa en la competición europea y en la posibilidad de ganar un trofeo, y en la Premier League. Y lo llevaron muy mal. Por suerte, había tres equipos que eran realmente malos. Pero este año, parece que no va a ser así. Ahora se acerca y todo el mundo siente la presión. Y ahora es un juego diferente. Y queda un largo camino por recorrer. No son dos o tres partidos. Es un largo camino».