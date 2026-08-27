El Villa ha ayudado a convertir a Martínez en lo que es hoy, un ganador en dos ocasiones del premio The Best FIFA al mejor portero masculino, pero da la sensación de que está decidido a cambiar de aires. Preguntado por esa postura algo sorprendente, el exentrenador del Villa Bruce, en declaraciones ofrecidas por Free Bets, hogar de las mejores casas de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Sí, es algo extraño. Siempre parece estar presionando, ¿y marcharse para irse con quién? ¿Quién sabe?

«Yo diría que ahí definitivamente va a pasar algo. Le ha dado una plataforma enorme. Recuerdo a mi ojeador jefe de entonces, cuando yo estaba en el Hull, Stan Ternent, hablándome de él cuando estaba en el Arsenal, diciéndome si podíamos ir a por él, y en aquel momento se salía bastante de nuestro presupuesto. Pero me puso sobre aviso de él hace ya muchos años.

«Ha estado en el Arsenal, ha sido magnífico, pero parece que su etapa allí ha terminado por la razón que sea, ya sea por motivos personales o porque quiere un nuevo desafío. Da la sensación, visto desde la distancia, de que su etapa en el Aston Villa ha terminado».